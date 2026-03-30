رضاییان؛ متخصص کرنرها و گزینه جدی سمت راست تیم ملی
رامین رضاییان پس از انتقال به فولاد دوباره به یکی از بازیکنان تأثیرگذار فوتبال ایران تبدیل شده و با عملکرد خوب در ضربات ایستگاهی، در تیم ملی نیز به عنوان گزینهای جدی برای سمت راست مطرح است.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان در ماههای اخیر و پس از جدایی از استقلال و پیوستن به فولاد، بار دیگر توانسته جایگاه خود را در فوتبال ایران تثبیت کند. این مدافع باتجربه با عملکرد موثر در ترکیب فولاد، دوباره به یکی از مهرههای قابل اتکا تبدیل شده و حالا در تیم ملی نیز به عنوان یکی از گزینههای مهم برای حضور در سمت راست مطرح است.
در دیدار تیم ملی ایران مقابل نیجریه، بسیاری انتظار داشتند رضاییان از ابتدا در ترکیب قرار بگیرد، اما او بازی را از روی نیمکت آغاز کرد و در نیمه دوم به میدان آمد. با این حال حضورش در زمین تاثیرگذار بود و در جریان هجومی تیم ملی نقش داشت. مهمترین اثرگذاری او روی تنها گل ایران رقم خورد؛ جایی که ارسال کرنر دقیق او به تیر اول با ضربه سر شهریار مغانلو به تیر دروازه برخورد کرد و در برگشت، مهدی طارمی توپ را به گل تبدیل کرد.
رضاییان در فولاد نیز بارها توانایی خود را در ضربات ایستگاهی نشان داده است. او در این فصل چندین بار مستقیماً از روی کرنر پاس گل داده است. در دیدار مقابل ملوان، ارسال او با ضربه محمد قریشی به گل تبدیل شد و در بازی برابر پرسپولیس نیز کرنر دقیق او با ضربه فرشاد احمدزاده وارد دروازه شد. همچنین در دیدار با شمسآذر، احسان محروقی از روی کرنر رضاییان موفق به گلزنی شد.
او علاوه بر ارسالهای مستقیم، در طراحی حملات نیز نقش دارد. در یکی از گلهای فولاد برابر پرسپولیس، رضاییان کرنر کوتاهی برای ابوالفضل رزاقپور ارسال کرد و سانتر این بازیکن در نهایت با ضربه احسان محروقی به گل تبدیل شد.
مجموع این عملکردها نشان میدهد رضاییان پس از جدایی از استقلال روند مثبتی را در فولاد پشت سر گذاشته و دوباره به یکی از بازیکنان تاثیرگذار تبدیل شده است؛ بازیکنی که با توانایی در فاز هجومی و ارسالهای دقیق، همچنان میتواند گزینهای مهم برای کادر فنی تیم ملی در سمت راست باشد.