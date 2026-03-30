فرانسه 3-1 کلمبیا ؛ دبل تاریخی دوئه و حسرت امباپه

به گزارش ایلنا، دیدیه دشان که برای دیدار دوستانه امشب مقابل کلمبیا ۱۱ تغییر در ترکیب اصلی تیمش ایجاد کرده بود، نشان داد که عمق اسکواد فرانسوی‌ها فراتر از تصور است. با وجود شروع آرام مسابقه در ۳۰ دقیقه ابتدایی، جرقه اول را دزیره دوئه زد. ستاره جوان و آینده‌دار پاری‌سن‌ژرمن در دقیقه ۲۹ با یک شوت دقیق از داخل محوطه جریمه، اولین گل ملی خود را جشن گرفت. کلمبیا که با نقش‌آفرینی خامس رودریگز به عنوان ستاره اصلی سعی داشت نبض بازی را در دست بگیرد، در دقایق پایانی نیمه اول بار دیگر غافلگیر شد. مگنس اکلیوش که یکی از خوب‌های زمین بود، با نفوذی تماشایی از جناح راست و ارسالی دقیق، مارکوس تورام را در دهانه دروازه پیدا کرد تا مهاجم یوونتوس با یک ضربه سر دقیق، حساب کار را ۲ بر صفر کند.

نیمه دوم با عطش بیشتر فرانسوی‌ها آغاز شد. در حالی که کلمبیایی‌ها با حضور ستاره‌هایی مثل لوئیس دیاز سعی در جبران داشتند، هماهنگی زوج تورام و دوئه تیر خلاص را بر پیکر زردپوشان شلیک کرد. در دقیقه ۵۶، مارکوس تورام در نقش پاسور ظاهر شد و با یک پاس کات‌بک تماشایی، دوئه را در موقعیت عالی قرار داد تا پدیده ۱۹ ساله، دبل خود را در این شب رویایی تکمیل کند. کلمبیا که نمی‌خواست بازنده مطلق این ماراتن باشد، با تعویض‌های طلایی به بازی برگشت. خامیتون کامپاز که به عنوان یار جانشین وارد زمین شده بود، در دقیقه ۷۷ روی پاس جفرسون لرمه، با ضربه‌ای دقیق به کنج دروازه، یکی از گل‌های خورده را جبران کرد تا اختلاف به عدد دو برسد.

اما مهیج‌ترین لحظات مسابقه را ۲۰ دقیقه پایانی دیدیم. کیلیان امباپه به جای تورام وارد زمین شد تا رکورد تاریخی اولیویه ژیرو را نشانه بگیرد. امباپه که تنها یک گل تا تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه فاصله دارد، در چند صحنه تا مرز گلزنی و رسیدن به این رکورد پیش رفت. یک بار ضربه او در آستانه ورود به دروازه توسط دیور ماچادو از روی خط برگشت داده شد و در جنجالی‌ترین لحظه مسابقه، در دقیقه ۳+۹۰ گل او به دلیل آفسایدی میلی‌متری توسط تیم داوری رد شد تا رکوردشکنی به بازی‌های بعدی موکول شود.

این مسابقه علیرغم دوستانه بودن، به شدت فیزیکی و با چاشنی خشونت دنبال شد. آمار نهایی مسابقه نشان‌دهنده برتری نسبی فرانسه با امید گل(xG) ۱.۳۶ در مقابل ۱.۱۷ کلمبیا بود. کلمبیایی‌ها که بیش از ۱۲ ماه طعم شکست را نچشیده بودند، با قبول دو باخت پیاپی در روزهای اخیر، صدای ناقوس خطر را حس می‌کنند. در سمت مقابل، دشان با خیالی آسوده از آمادگی ستاره‌های جوان و باانگیزه‌اش، خود را برای فتح قله‌های جدید آماده می‌کند.

