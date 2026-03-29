به گزارش ایلنا، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره شروع رقابت‌های لیگ برتر توضیح داد: «امروز در سازمان لیگ جلسه ای با برخی مدیران که در دسترس بودند و پیشنهاداتی به فدراسیون داده بودند برگزار کردیم. مسئولان سازمان لیگ و کمیته تعیین وضعیت هم حضور داشتند. با آقای وزیر هم مشورت گرفتیم.»

او در این باره ادامه داد: «حدود 62 بازی دیگر باقی مانده که باید انجام شوند تا قهرمان و نایب قهرمان را به AFC اعلام کنیم. البته زمان این موضوع گذشته ولی ما یکی دو ماه وقت گرفته‌ایم.»

تاج تاکید کرد: «بحث بازیکنان خارجی هم مطرح است. مثلا فدراسیون ازبکستان به AFC فشار آورده که چند بازیکن اصلی‌اش در ایران بازی می‌کنند تا زمینه برگزاری مسابقات را فراهم کنید چون باید در جام جهانی بازی کنیم. برای بازیکنان خودمان هم این مساله وجود دارد.»

رئیس فدراسیون در ادامه گفت: «در حال تنظیم نامه به باشگاه‌ها هستیم که مسابقات از سر گرفته شود. تاریخ آن مشخص نیست اما 62 بازی به صورت مجتمع در یک شهر برگزار خواهد شد. با توجه به شرایط جنگی هنوز شهر محل مسابقات تعیین نشده است. رسیدگی به جنگ در اولویت است ولی فوتبال را هم اداره می‌کنیم تا بیگانگانی که می‌گویند ایران تمام شده ببینند هم تیم ملی بازی‌هایش برگزار می‌شود و هم فرمت ادامه لیگ در حال طراحی است. زندگی را با شرایط جنگی ادامه می‌دهیم.»

تاج درباره شرایط کادر فنی تیم ملی تاکید کرد: «کادر فنی به خوبی دارد کارش را انجام می‌دهد منتها دو مربی خارجی نتوانستند ما را در ترکیه همراهی کنند و بعدا برای آنها تصمیم گیری می‌شود. اگر آنها برنگردند تقویت‌هایی انجام خواهد شد هرچند که آنها قرارداد دارند و باید بیایند و کارشان را ادامه دهند.»

او در پایان گفت: «کار زیبنده بچه های تیم ملی در حمایت از بچه های میناب و علنی کردن جنایت بزرگ دشمن قابل تقدیر است. جنایتی بالاتر از این ممکن نبود. بازی دوم هم انجام خواهد شد. تیم ملی را باید در همه زمینه‌ها یاری کنیم.»

