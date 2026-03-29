واکنش گرشاسبی به حمله به فولاد خوزستان
مدیرعامل باشگاه فولاد درباره اتفاقات اخیر در اهواز و ادامه رقابتهای لیگ برتر توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از موج شدید حملات به مناطق مسکونی و غیرنظامی، حمله به زیرساختهای صنعتی کشور را نیز آغاز کردهاند. در دو روز گذشته کارخانه فولاد در اهواز مورد تهاجم قرار گرفت. اتفاقی که واکنشهای مختلفی را در پی داشته و حالا مدیرعامل باشگاه فولاد نیز درباره این موضوع و همچنین وضعیت فوتبال صحبت کرده است.
حمیدرضا گرشاسبی در ابتدا درباره حادثه پیشآمده در اهواز گفت: متأسفانه حملهای که اتفاق افتاد، یک اقدام ناجوانمردانه بود و نشان میدهد دشمن پس از حمله به مناطق مسکونی، به سمت زیرساختها و مراکز صنعتی رفته است. کارخانه فولاد فقط یک مجموعه صنعتی نیست، بلکه تعداد زیادی از مردم از این مجموعه نان میخورند و چنین اقداماتی طبیعتاً مردم عادی را هدف قرار میدهد.
او در ادامه درباره وضعیت ادامه مسابقات لیگ برتر تاکید کرد: در حال حاضر واقعیت این است که همه چیز به شرایط کشور و پایان این جنگ بستگی دارد. تا زمانی که وضعیت به ثبات نرسد، صحبت قطعی درباره زمان برگزاری ادامه لیگ ممکن نیست. اگر قرار باشد مسابقات برگزار شود، احتمالاً باید به صورت متمرکز باشد، اما باز هم تأکید میکنم که همه چیز به شرایط بستگی دارد و فعلاً نمیتوان با قطعیت درباره آینده فوتبال صحبت کرد.
مدیرعامل فولاد درباره شرایط تیمش در لیگ نیز گفت: ما قبل از این اتفاقات شرایط بسیار خوبی در لیگ داشتیم و تیم با هدایت آقای مطهری روند خوبی را طی میکرد. واقعاً امیدوار بودیم در ادامه مسابقات نتایج خوبی بگیریم و حتی به درخشش بیشتر هم فکر میکردیم، اما متأسفانه این اتفاقات و تجاوزی که صورت گرفت، همه چیز را تحت تأثیر قرار داد.
گرشاسبی در ادامه توضیح داد: ما در این مدت با مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون در تماس هستیم تا ببینیم چه تصمیمی برای ادامه مسابقات گرفته میشود. مطمئن هستم هر تصمیمی گرفته شود، با در نظر گرفتن منافع فوتبال ملی و باشگاهی و همچنین شرایط کشور خواهد بود و امیدوارم بهترین تصمیم برای همه تیمها گرفته شود.
او در پایان صحبتهایش ضمن اشاره به واکنش مردم و هواداران فوتبال اشاره کرد و گفت: در این مدت پیامهای زیادی از طرف مردم دریافت کردم، جالب بود که حتی خیلی از هواداران پرسپولیس هم پیام داده بودند و درباره شرایط کارخانه فولاد و کارگران سؤال میکردند. این موضوع برای من خیلی ارزشمند بود و نشان داد یک اتحاد و همدلی بین مردم وجود دارد و همه نگران هم هستند. به نظر من این موضوع یکی از چیزهایی است که مردم ما را از خیلی از کشورهای دیگر متمایز میکند.