سایه حواشی بر جدال داغ بوسنی و ایتالیا
در حالی که فوتبالدوستان منتظر یکی از حساسترین بازیهای سال هستند، دیدار بوسنی و ایتالیا حتی پیش از سوت آغاز هم با اتفاقات و جنجالهایی غیرمنتظره خبرساز شده است.
به گزارش ایلنا، جرقه این حواشی از استادیوم برگامو زده شد؛ مکانی که رفتار گروهی از ستارههای آتزوری، موجبات عصبانیت و واکنشهای تند هواداران و مطبوعات کشور بوسنی را فراهم آورد.
با بررسی وضعیت این دو رقیب، یک وجه اشتراک قابل توجه خودنمایی میکند: هم ایتالیا و هم بوسنی، بیش از یک دهه و به مدت 12 سال است که طعم حضور در جام جهانی فوتبال را نچشیدهاند.
گتوزو برای میزبانی از ایرلند شمالی در مرحله نیمهنهایی رقابتهای پلیآف، استادیوم نهچندان بزرگ برگامو را برگزید. در جبهه مقابل، بوسنی برای برگزاری دیدار سرنوشتساز فینال پلیآف در برابر ایتالیا، ورزشگاهی با گنجایش تنها 13632 تماشاگر در شهر زنیتسا را آماده کرده است. با این وجود، همین تعداد محدود تماشاگر نیز برای خلق یک اتمسفر ملتهب و پرحرارت کفایت میکند.
ارزش و جایگاه کسب جواز صعود به جام جهانی 2026، به خودی خود بسیار بالاست، اما ویدیوهای پخششده در پنجشنبهشب، هیزم بر آتش این تقابل ریخت.
پس از آنکه شاگردان گتوزو با درخشش کین و تونالی جواز حضور در فینال پلیآف را کسب کردند، بازیکنان آتزوری چمن مسابقه را ترک کرده و در رختکن، از طریق گوشیهای هوشمند خود مشغول تماشای دقایق اضافه و ضیافت پنالتیهای تقابل بوسنی و ولز شدند تا چهره رقیب نهاییشان مشخص گردد.
در همین حین، لنز دوربینها لحظهای را شکار کرد که تعدادی از ملیپوشان ایتالیایی پس از قطعی شدن صعود بوسنی، غرق در شادی شدند. تفسیر قاطبه مردم بوسنی از این صحنه آن بود که ایتالیاییها از عدم تقابل با ولز، که آن را رقیب دشوارتری میپنداشتند، خوشحال شدهاند.
اگرچه رسانههای ایتالیایی تلاش کردند این خوشحالی را به هیجانات ناشی از پیروزی خودِ آتزوری ربط دهند، اما این توجیهات نتوانست خشم طرفداران بوسنیایی را فرو بنشاند.
در پلتفرمهای مجازی، سیل عظیمی از هواداران بوسنی ضمن متهم کردن ایتالیا به غرور و خودبزرگبینی، خط و نشان کشیدند که استادیوم زنیتسا در روز فینال، جهنمی واقعی خواهد بود.
میرالم پیانیچ، ستاره نامآشنای فوتبال بوسنی با سابقه درخشش طولانیمدت در سریآ و پیراهن تیمهای یوونتوس و رم، در مصاحبه با نشریه گاتزتا دلو اسپورت اظهار داشت: «عصر سهشنبه، ضربان قلب کشور بوسنی برای ساعاتی از تپش میایستد و بلوایی بینظیر در ورزشگاه برپا خواهد شد. حرارت و تعصب ما، ایتالیاییها را شوکه خواهد کرد. در زنیتسا شعلههای آتش زبانه خواهد کشید و میدان نبرد برای ایتالیا به هیچ وجه هموار نخواهد بود. این تقابل فراتر از یک رویداد فوتبالی صِرف، بلکه یک جنگ تمامعیار ورزشی است.»
در پی این جبههگیریها، فدریکو دیمارکو، ستاره خط دفاعی اینتر که چهرهاش در ویدیوی جنجالی مشهود بود، در نشست خبری به شفافسازی پرداخت: «عکسالعمل ما کاملاً ناخودآگاه بود. ما صرفاً در حال تماشای ضربات پنالتی بودیم تا حریف بعدیمان را بشناسیم. من حتی بلافاصله پس از اتمام مسابقه، به ادین ژکو پیام تبریک فرستادم و از صعودشان ابراز خرسندی کردم. هیچگونه قصد توهین یا تحقیر بوسنی در کار نبود. متوجه نمیشوم چرا انگ تکبر به ما میزنند، آن هم در شرایطی که خودمان از دو جام جهانی اخیر جا ماندهایم.
مضاف بر این، فیلمبرداری پنهانی در آن اتمسفر که ما در کنار خانواده و رفقایمان بودیم، اصلاً اخلاقی نبود.» آندرهآ آبودی، که سکان وزارت ورزش و جوانان ایتالیا را در دست دارد نیز سعی کرد بر این آتش آب بریزد. او خاطرنشان کرد که این افراد بازیکنانی بودند که دقایقی پیش از زمین خارج شده بودند و هیچ نیت تحریککنندهای در رفتارشان مستتر نبوده است.
با تمام این تفاسیر، بعید به نظر میرسد که این پرونده به راحتی مختومه شود، چرا که جو روانی پیرامون نبرد حساس زنیتسا از هماکنون به نقطه جوش رسیده است. یک بازه زمانی 90 دقیقهای مملو از استرس، تنش و بحران در کمین آتزوری خواهد بود. آیا رویای حضور در یک جام جهانی دیگر نیز برای آنها بر باد خواهد رفت؟