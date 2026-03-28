واکنش جدید حسین طیبی به جنگ تحمیلی

به گزارش ایلنا، در شرایطی که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد بیست و هشتمین روز خود شده است، چهره‌های مطرح ورزش کشور به روش‌های مختلف و متفاوت، حملات به خاک کشورمان را محکوم کرده‌اند.

حسین طیبی، سوپراستار فوتسال و کاپیتان تیم ملی که چندی پیش به حملات وحشیانه علیه ایران واکنش نشان داده بود، یک بار دیگر در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی به وطن فروشان طعنه زد.

طیبی با انتشار یک استوری در اینستاگرام و با الهام گرفتن از شعر ترانه محسن چاوشی نوشت: «میان دشمن و وطن، ننگ بر آنکه شک کند.»

حسین طیبی که فوق ستاره فوتسال ایران محسوب می‌شود، مدتی قبل همراه با تیم ملی جام قهرمانی جام ملت‌های آسیا را بالای سر برده بود.

