خشم توخل پس از بازی با اروگوئه؛ اعتراض شدید به داور
سرداور و بازی خشن آرائوخو، توماس توخل را در دیدار دوستانه برابر اروگوئه از کوره به در برد؛ سرمربی آلمانی حتی بعد از سوت پایان هم آرام نگرفت و خشمش را بر سر داوری خالی کرد.
به گزارش ایلنا، خشم بیحد و حصر توماس توخل در کنار زمین کاملاً مشهود بود. در خلال تساوی 1-1 تیم ملی انگلیس در برابر اروگوئه، سکاندار آلمانی سهشیرها در منطقه فنی به یک آتشفشان فعال تبدیل شده بود و اعتراضات تندی را نشان میداد؛ اما ریشه اصلی این فوران خشم به یک اتفاق خاص برمیگشت.
زمانی که عقربههای ساعت عدد 51 را نشان میداد، مدافع مستحکم اروگوئه، رونالد آرائوخو، تکل خشنی را روی پای ستاره تکنیکی انگلیس، فیل فودن، پیاده کرد. استوکهای بازیکن اروگوئهای در این برخورد مستقیماً بالاتر از قوزک پای چپ وینگر منچسترسیتی فرود آمد و او را نقش بر زمین ساخت.
درد شدید در چهره فودن پس از این ضربه کاملاً نمایان بود. هرچند این ستاره خلاق تلاش کرد تا با همان وضعیت چند دقیقهای به کار خود در میدان ادامه دهد، اما شدت مصدومیت مانع از این امر شد و در نهایت در دقیقه 56 جای خود را به کول پالمر داد تا بالاجبار از جریان مسابقه خارج شود.
با وجود ماهیت خطرناک این تکل که مستعد دریافت جریمه شخصی از نوع کارت قرمز بود، یابلونسکی، قاضی میدان، به سادگی از کنار آن گذشت و دست به جیب نشد. سکوت اتاق کمکداور ویدیویی و عدم مداخله در این صحنه نیز بر تعجب و عصبانیت سرمربی سهشیرها افزود. این مرد 52 ساله در کنار خط طولی با حرکات ممتد و پرخاشگرانه دستانش، اعتراض شدیداللحن خود را به تیم داوری ابراز میکرد.
پل رابینسون، سنگربان سالهای گذشته تیم ملی انگلیس، در توصیف این لحظات ملتهب چنین واکنش نشان داد:«کنترل اعصاب به طور کامل از دست توخل خارج شده است. از دیدگاه او، ضربهای که به فودن وارد شد بیش از حد بیرحمانه بود. مدافع حریف با تاخیر فراوان وارد صحنه شد و با یک تکل خشن، عملاً بازیکن ما را زیر گرفت و از روی او رد شد.»
زنجیره اتفاقات تلخ برای سهشیرها به همین جا ختم نشد و در لحظات پایانی مسابقه، یک خطای پنالتی به سود نماینده آمریکای جنوبی اعلام گردید؛ نکته جالب توجه این بود که این بار سیستم کمکداور ویدیویی برای اعلام این خطا وارد عمل شد. اتخاذ این تصمیم کافی بود تا شعلههای خشم سکاندار انگلیس در منطقه فنی بار دیگر زبانه بکشد.
دمیده شدن سوت پایان این رقابت پربرخورد نیز نتوانست آبی بر آتش عصبانیت توخل بریزد. او در کنار جود بلینگام به سمت تیم داوری رفت تا گلایههای خود را به صورت مستقیم مطرح کند و پس از آن با چهرهای برافروخته راهی تونل منتهی به رختکن شد.
دامنه این اعتراضات به سالن کنفرانس مطبوعاتی نیز کشیده شد. سرمربی انگلیس با کنایه به عملکرد قاضیان میدان و تکنولوژی داوری اظهار داشت:«وقتی دیدم از سیستم ویدیویی استفاده میکنند واقعاً شگفتزده شدم، چرا که پیش از آن تصور میکردم این تکنولوژی اصلاً قطع است؛ آخر آنها حتی زحمت بازبینی آن تکل وحشتناک روی پای فودن را هم به خود ندادند.»
وی در ادامه نوک پیکان حملات خود را به سمت مدافع اروگوئهای نشانه رفت و با لحنی تند بیان کرد:«ما در حال برگزاری یک مسابقه تدارکاتی و دوستانه هستیم، فقط یک دیدار دوستانه! آن وقت تو با این میزان از خشونت روی پای حریف تکل میروی؟ دلیل این کار چیست؟ با این حرکت به دنبال اثبات چه مسئلهای هستی؟»
از منظر نتیجه و روند بازی، این سهشیرها بودند که با گلزنی بن وایت در دقیقه 82 از حریف خود پیش افتادند، اما فدریکو والورده در چهارمین دقیقه از وقتهای تلفشده (90+4) با استفاده از همان ضربه پنالتی جنجالی، کار را به تساوی کشاند.
تقابل با تیم ملی اروگوئه، به عنوان یکی از مسافران قطعی جام جهانی، فرصت مناسبی برای کادر فنی انگلیس بود تا چیدمانهای مختلفی را محک بزند. در همین راستا، جیمز گارنر، هافبک باشگاه اورتون، توانست نخستین حضور خود با پیراهن ملی را در میانه میدان تجربه کند و وظیفه حراست از قفس توری سهشیرها نیز برای اولین بار به جیمز ترافورد، سنگربان منچسترسیتی، سپرده شد.