لغزش زودهنگام نیوزلند؛ حریف نخست ایران با شکست شروع کرد
نیوزلند در اولین آزمون خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ برابر فنلاند ۲ بر صفر شکست خورد تا شروعی نهچندان امیدوارکننده را پشتسر بگذارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نیوزلند که قرار است در نخستین گام از رقابتهای جام جهانی 2026 برابر تیم ملی ایران صفآرایی کند، در یک آزمون تدارکاتی نمایش ناامیدکنندهای از خود به جای گذاشت.
روز جمعه و از ساعت 9:45 به وقت تهران، ورزشگاه ادن پارک شهر آکلند میزبان تقابل این تیم با فنلاند در چهارچوب مسابقات «فیفا سریز 2026» بود که با شکست تلخ میزبان به پایان رسید.
فنلاندیها که با آمادگی بالایی پا به این میدان گذاشته بودند، خیلی زود کنترل نبض بازی را در دست گرفتند. زهر اول در دقیقه 25 ریخته شد؛ جایی که جوئل پویانپالو، مهاجم 31 ساله باشگاه پالرمو، با یک پرواز تماشایی روی ارسال کرنر از جناح راست، قفل دروازه نیوزلند را شکست و بازی را 1 بر 0 کرد.
برتری تاکتیکی مهمان اروپایی به همینجا ختم نشد. شوت سرکش و ویرانگر لئو والتا از فاصلهای بیش از 25 متری که تیرک افقی دروازه میزبان را به لرزه درآورد، نشان از برتری مطلق فنلاند داشت.
با آغاز نیمه دوم، کیویها برای فرار از این شکست خانگی سراپا حمله شدند و فشار بیامانی روی دروازه حریف آوردند، اما سد دفاعی مستحکم فنلاند مانع از به ثمر نشستن این موقعیتها شد.
در نهایت، تیر خلاص در دقیقه 85 بر پیکره میزبان وارد آمد. در حالی که نیوزلند برای زدن گل تساوی جلو کشیده بود، یک ضدحمله برقآسا از سوی فنلاندیها شکل گرفت تا یاکو اوکسانن با یک ضربه بینقص، مکس کرکامب را برای بار دوم تسلیم کند و پیروزی 2 بر 0 تیمش را قطعی سازد.
اکنون نیوزلند بحرانزده تنها 3 روز فرصت دارد تا پیش از رویارویی دشوار با شیلی، نقاط ضعف خط دفاعی و ناکارآمدی خط حملهاش را ترمیم کند؛ نمایشی که قطعاً کادر فنی تیم ملی ایران را برای آنالیز دقیقتر این حریف قاره اقیانوسیه ترغیب کرده است.