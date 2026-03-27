شیرر: فرصت طلایی انگلیس برای فتح جام جهانی رسیده است
آلن شیرر، اسطوره سهشیرها، با اطمینان از قدرت تیم توماس توخل، شانس قهرمانی انگلیس در جام جهانی پیشرو را بسیار بالا دانسته است.
به گزارش ایلنا، سایه سنگین ناکامی از سال 1966 بر سر فوتبال جزیره سنگینی میکند، اما به نظر میرسد زمان بیداری فرا رسیده است. انگلیس با مدیریت توماس توخل، با ارتشی تا دندان مسلح، یکی از بختهای مسلم و بیچونوچرای تصاحب جام جهانی محسوب میشود و قصد دارد به دههها حسرت و انتظار جانفرسای هوادارانش پایان دهد.
آلن شیرر، ماشین گلزنی سالهای نهچندان دور سهشیرها، به این کاروان امیدواری فراوانی دارد. او درباره ظرفیتهای این تیم میگوید: «من بر این باورم که سهشیرها توانایی فتح جام جهانی را دارند. وقتی به حجم استعدادها و جنگ ستارگان برای رسیدن به ترکیب اصلی مینگرید، پاسخ بدون شک مثبت است.»
شیرر با تاکید بر ترافیک ترسناک در خطوط مختلف تیم ملی، ادامه میدهد: «با بررسی دقیق فهرست تیم، درمییابید که انگلیس از شانس بسیار، بسیار بالایی برای قهرمانی برخوردار است. البته نباید فراموش کرد که فرانسه، اسپانیا و چند تیم قدرتمند دیگر نیز دقیقاً همین باور را در سر میپرورانند.»
اسطوره فوتبال بریتانیا به خوبی میداند که مسیر رسیدن به قله اصلاً هموار نیست. او با اشاره به رقبای سرسخت اروپایی تصریح میکند: «فرانسویها استعدادهای شگفتانگیزی دارند و سطح توانایی اسپانیا نیز حقیقتاً خیرهکننده است؛ پرتغال هم وضعیت مشابهی دارد. همه این مدعیان با دیدگاهی نظیر ما پا به میدان میگذارند، اما در پایان قصه، تنها یک کشور جام را در آغوش میکشد. با تمام این تفاسیر، ما با شانسی کاملاً واقعی و ملموس وارد این کارزار میشویم.»
استارت این ماجراجویی بزرگ و تاریخی برای توخل و یارانش، در تاریخ 17 ژوئن و در ایالت تگزاس زده خواهد شد. شهر دالاس میزبان دوئل کلاسیک و انتقامی انگلیس برابر کرواسی، رقیب چغر و همیشگی آنها خواهد بود. بار انتظارات روی دوش این ستارهها به قدری سنگین است که اگر آنها نتوانند حداقل بلیت حضور در جمع 4 تیم برتر (مرحله نیمهنهایی) را رزرو کنند، رسانهها و هواداران این تورنمنت را یک فاجعه و شکست مطلق برای فوتبال کشورشان قلمداد خواهند کرد.