به گزارش ایلنا، در جریان تعطیلات فیفادی ماه مارس، خروس‌های اروپا شامگاه گذشته در یک نبرد تدارکاتی حساس مقابل سلسائو صف‌آرایی کردند و با غلبه بر این رقیب نامدار با حساب 2-1 ، آمادگی بالای خود را برای قدرت‌نمایی در فستیوال جهانی فوتبال به رخ کشیدند. در پایان این تقابل، سرمربی تیم پیروز، دیدیه دشان، در جمع اصحاب رسانه حضور یافت و پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران شد.

دشان درباره جریان مسابقه اظهار داشت: «در نیمه اول عملکرد بسیار خوبی داشتیم، با درک فنی عالی. بازی را به‌خوبی کنترل کردیم. سپس با 10 نفره شدن، دفاع خوبی انجام دادیم، هرچند این موضوع من را مجبور کرد تغییراتی متفاوت با برنامه اولیه‌ام ایجاد کنم. همیشه خوب است که مقابل برزیل پیروز شوید. باید از آنچه توانستیم انجام دهیم، قدردانی کنیم.»

هدف شما از به‌کارگیری چهار بازیکن در فاز هجومی چیست؟

دشان پاسخ داد: «توماس مونیه گفته بود ما 3 تیم داریم، درست است؟ ما حتی 12 تیم هم داریم (با خنده). از نظر تهاجمی ظرفیت جالبی داریم، اما موضوع فقط جمع کردن استعدادهای فردی نیست. فقط گفتگو کرده‌ایم و روی تخته کار کرده‌ایم، اما چیزی که برایم جالب بود این است که برای حریف غیرقابل پیش‌بینی‌تر شده‌ایم.

بازیکنان پست‌های ثابتی ندارند، اما مهم این است که همه فضاها پوشش داده شود. وقتی عثمان دمبله در موقعیتی متفاوت قرار می‌گیرد، این به هوش مایکل اولیسه نیاز دارد تا به کناره‌ها بیاید. دمبله توپی را از دست داد که نباید از دست می‌داد. این خوب است که او می‌تواند عقب‌تر بیاید، اما مهم این است که در چنین شرایطی، بازیکنی بتواند جای او را پوشش دهد.»

سپس در رابطه با کاپیتان تیم سوال شد: آیا عملکرد کیلیان امباپه باعث اطمینان خاطر شما شد؟

سرمربی فرانسه عنوان کرد: «طبیعی است که زمان بازی او در حال افزایش باشد، اما به او گفتم نباید بیش از 65 دقیقه بازی کند. او انگیزه و انرژی زیادی دارد و همچنان آن کیفیت را برای ایجاد تفاوت در اختیار دارد.»

سوال بعدی این بود: از نظر دفاعی چه نکاتی یاد گرفتید؟

«آنچه امروز درست است، لزوماً یکشنبه یا در آینده هم درست نخواهد بود. همیشه به‌ دنبال یک چارچوب ثابت هستید، اما همه‌ چیز به شرایط بستگی دارد.»

خبرنگار دیگری پرسید: آیا وقفه برای نوشیدن آب (کولینگ بریک) می‌تواند روی روند بازی تاثیرگذار باشد؟

دشان تصریح کرد: «بله، تأثیر دارد. در عرض 3 دقیقه، اگر تیمی در جریان خوبی باشد، همه‌ چیز متوقف می‌شود. می‌تواند زمانی که خوب بازی نمی‌کنید کمک‌کننده باشد، اما ممکن است نتیجه معکوس هم داشته باشد. ما خود را تطبیق می‌دهیم. شبکه‌های پخش هم راضی هستند، چون تبلیغات بیشتری ایجاد می‌شود. عملاً داریم در 4 کوارتر بازی می‌کنیم.»

در نهایت از او پرسیده شد: آیا در دیدار یکشنبه مقابل کلمبیا باز هم ترکیب را تغییر خواهید داد؟

دشان در پایان گفت: «بله، زمان مناسبی است و از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود. می‌خواهم در این بازی دوم تا حد امکان بازیکنان بیشتری را ببینم. امروز هم یک بازیکن جدید به تیم ملی اضافه شد، ماکسنس لاکروا.»

