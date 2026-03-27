چله در جستوجوی هویت جدید بدون اوسیمن
ترکیب احتمالی نیجریه مقابل ایران
تیم ملی نیجریه در حالی آماده رویارویی با ایران در دیدار دوستانه آنتالیا میشود که اریک چله، سرمربی تازهوارد این تیم، این مسابقه را فرصتی کلیدی برای ساخت هویت تاکتیکی جدید خود میداند.
به گزارش ایلنا، نیجریه با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و استعدادهای نوظهور وارد زمین خواهد شد؛ در شرایطی که بزرگترین غایب تیم، ویکتور اوسیمن، چهره اصلی خط حمله، سرانجام چینش نهایی را تحتتأثیر قرار داده است.
چله که قصد دارد سبک مالکانه و ساختاریافتهتری را وارد فوتبال نیجریه کند، این بازی را بیش از آنکه برای نتیجه بخواهد، برای ارزیابی بازیکنان و شناخت ترکیبهای قابلاعتماد در خطوط مختلف هدف گرفته است. از همین رو ترکیب احتمالی این تیم مقابل ایران بر پایه تعادل میان قدرت، سرعت و هوش تاکتیکی چیده میشود؛ ترکیبی که به شرح زیر قابل پیشبینی است:
دروازهبان: مادوکا اوکویه
غیبت استنلی نوابالی باعث میشود اوکویه با فاصله زیاد گزینه اول دروازه باشد. درخشش اخیر او در اودینزه، از جمله ثبت هفت سیو مقابل یوونتوس، اعتماد لازم برای قرار گرفتن در چارچوب را به او داده است. مهارت او در بازیسازی با پا نیز دقیقاً همان چیزی است که چله برای شروع حمله از عقب زمین به دنبال آن است.
خط دفاع: اوسای ساموئل – آجایی – اوگبو – سانوسی
در سمت راست، برایت اوسای ساموئل با ویژگیهایی نظیر سرعت، قدرت بازگشت دفاعی و توانایی کنترل انتقالها انتخاب قطعی بهنظر میرسد.
زوج دفاع میانی، در غیاب کالوین باسی، ترکیبی از تجربه و فیزیک است. سمی آجایی محور اصلی و رهبر خط دفاع خواهد بود؛ بازیکنی که در جام ملتها نقش کلیدی داشت. در کنار او، ایگور اوگبو که با بازی پرتحرک و حضور قدرتمند در نبردهای فیزیکی شناخته میشود، مقابل ایران ارزش بالایی پیدا میکند.
در سمت چپ، زاید سانوسی گزینه قابلاعتمادتر از نظر نظم دفاعی و تجربه در سطح اروپاست.
خط میانی: اندیدی – اونیکا – ایوبی – لوکمن
چله در میانه میدان بهدنبال ترکیبی است که هم تخریب کند، هم بسازد و هم جلو ببرد. ویلفرد اندیدی در نقش لنگر دفاعی غیرقابل جایگزین است؛ بازیکنی که بهترین فرم چند فصل اخیر خود را در بشیکتاش پیدا کرده است.
در کنار او فرانک اونیکا با انرژی بالا و بازی مسئولانهاش میتواند انتقالهای تیم را رهبری کند.
الکس ایوبی نیز مغز خلاق خط هافبک خواهد بود؛ بازیکنی که به لطف تکنیک و بازیگردانیاش قادر است توپ را به خط جلو تزریق کند و ریتم حمله را شکل بدهد. و در نهایت آدمولا لوکمن، ستاره آماده اتلتیکو مادرید، مأمور اصلی ایجاد خطر از سمت چپ و ورود به محوطه حریف است.
خط حمله: پل اونوآچو – آکور آدامز
نبود اوسیمن باعث شده خط حمله شکل متفاوتی بگیرد. چله احتمالاً به یک زوج ترکیبی تکیه میکند:
اونوآچو در نقش مهاجم هدف با قدرت هوایی و فرم خوبش در ترابزوناسپور، و آکور آدامز که سرعت و تحرک او میتواند ساختار دفاعی ایران را کش بدهد.
این دو نفر مکمل یکدیگر هستند؛ یکی قدرت در محوطه و دیگری سرعت و شتاب در حملات انتقالی.
ترکیب احتمالی تیم ملی نیجریه:
اوکویه، اوسای ساموئل، آجایی، اوگبو، سانوسی؛ اندیدی، اونیکا؛ ایوبی، لوکمن، اونوآچو، آدامز