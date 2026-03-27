به گزارش ایلنا، در جریان نبرد حساس آتزوری برابر نماینده بریتانیا که به میزبانی استادیوم نیو بالانس آرنا در شهر برگامو برگزار شد، سد دفاعی مستحکم ایرلند شمالی کار را برای میزبان گره زده بود و لاجوردی‌پوشان برای نفوذ با چالش جدی روبه‌رو بودند.

با این وجود، در دقیقه 56 مسابقه، دفع اشتباه و ناقص مدافعان حریف فرصتی طلایی را در اختیار ساندرو تونالی قرار داد تا او با شلیکی سهمگین از بیرون محوطه جریمه، قفل دروازه را بشکند.

درخشش این ستاره خط میانی به همین جا ختم نشد و او با ارسالی دیدنی، پایه‌گذار گل بعدی تیمش نیز لقب گرفت؛ جایی که مویزه کین با مهار عالی توپ و یک شوت زاویه‌دار بی‌نقص، توپ را به دیرک مخالف کوبید و تور دروازه را به لرزه درآورد.

تونالی در گفتگو با شبکه رای اسپورت اظهار داشت: «حس می‌کردم این مسابقه دقیقاً تکرار تقابلمان با استونی در همین برگامو است. شانس‌های گلزنی متعددی روی دروازه حریف ایجاد نکردیم، ولی در برابر یک رقیب کاملاً فیزیکی به میدان رفتیم که روی ارسال‌های بلند بسیار زهرآگین نشان می‌داد؛ موردی که در گذشته نزدیک برای ما دردسرساز شده بود. لحظات ناب فوتبالی زیادی نداشتیم، با این حال هر زمان که چنین فرصت‌هایی دست داد، به بهترین شکل ممکن از آن‌ها بهره بردیم.»

بار روانی و استرس حاکم بر اردوی تیم ملی ایتالیا در این مسابقه به شدت بالا بود، چرا که آن‌ها طعم تلخ غیبت در دو جام جهانی طی سال‌های 2018 و 2022 را چشیده بودند و حجم انتظارات برای پایان دادن به این ناکامی روی دوش بازیکنان سنگینی می‌کرد.

این هافبک در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد: «در دقایق آغازین نیمه دوم مقداری استرس بر تیم حاکم بود، ولی به محض اینکه از حریف پیش افتادیم، از لحاظ روانی کاملاً سبک و از فشارها رها شدیم. تمام حواسمان به این معطوف بود که مانع بهره‌گیری رقیب از نقاط قوتش شویم و روی ضربات شروع مجدد نیز هوشیاری کاملی داشتیم. زمانی که این وظایف را به درستی پیاده کنیم، بسیار دور از ذهن است که از چنین رقبایی گل دریافت کنیم.»

تونالی در بخش پایانی مصاحبه‌اش تصریح کرد: «از روزی که سرمربی جدید هدایت تیم را در دست گرفته، انرژی و حس فوق‌العاده‌ای در تیم جریان دارد و موظفیم همین مسیر را دنبال کنیم؛ ما هیچ راهی به جز برد پیش رو نداریم. این گل را به تمامی اعضا هدیه می‌دهم، چرا که تک‌تک ما لیاقت شرکت در جام جهانی را داریم. هنوز ماموریتمان تکمیل نشده و کار خاصی نکرده‌ایم، ولی این گل، در کنار آن گلی که با پیراهن میلان وارد دروازه لاتزیو کردم، ارزشمندترین و مهم‌ترین گل‌های تمام دوران ورزشی‌ام به حساب می‌آیند.»

