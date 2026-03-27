ترکیه 1-0 رومانی ؛ نود دقیقه تا جام جهانی

به گزارش ایلنا، رویای پایان دادن به حسرت ۲۴ ساله حضور در جام جهانی، حالا برای مردم ترکیه از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک‌تر است. شاگردان وینچنزو مونتلا در مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، در یک بازی نفس‌گیر و یک‌طرفه موفق شدند با تک گل فردی کادی‌اوغلو از سد رومانی عبور کنند. حالا به قول ترکیه‌ای‌ها «بیزیم چوجوکلار» (بچه‌های ما) تنها ۹۰ دقیقه با رزرو بلیط سفر به قاره آمریکا فاصله دارند.

از همان لحظه‌ای که سوت آغاز بازی در ورزشگاه مملو از تماشاگر بشیکتاش به صدا درآمد، مشخص بود که ترکیه برای پیروزی بی‌تابی می‌کند. قرمز و سفیدها بازی را تهاجمی آغاز کردند و با تکیه بر سرعت باریش آلپر ییلماز و خلاقیت هاکان چالهان‌اوغلو، حریف را در زمین خودی حبس کردند. رومانی که با سیستمی تدافعی و لایه‌های فشرده به استانبول آمده بود، در نیمه اول به سختی مقاومت کرد. جدی‌ترین موقعیت‌های نیمه نخست را آردا گولر و کنان ییلدیز از دست دادند تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند.

جادوی آردا گولر: پاسی که قفل بازی را شکست

در حالی که اضطراب بر سکوهای ورزشگاه حاکم شده بود، در دقیقه ۵۳ نبوغ آردا گولر گره بازی را باز کرد. ستاره رئال مادرید با دیدی فوق‌العاده و پاسی خط‌کشی‌شده، فردی کادی‌اوغلو را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد. مدافع پیش‌تاخته فنرباغچه با کنترلی بی‌نقص و ضربه‌ای دقیق، توپ را به تور چسباند تا انفجار شادی در استانبول به راه بیفتد. آردا با این پاس گل بار دیگر ثابت کرد که چرا امید اول فوتبال ترکیه در سال‌های پیش‌رو است.

تیر دروازه، فرشته نجات مونتلا

پس از گل، رومانی برای جبران مافات از لاک دفاعی خارج شد و در دقیقه ۷۷ زنده ماندن امیدهای ترکیه به معجزه شبیه بود. در یک کش‌وقوس روی ضربه کرنر، شوت سرکش «من» به تیر عمودی برخورد کرد و در برگشت هم ضربه بازیکنان رومانی در حالی که همه تسلیم شده بودند، باز هم به تیر دروازه کوبیده شد تا آه از نهاد یانیس هاجی و یارانش بلند شود. در سوی دیگر، کنان ییلدیز هم با یک شوت تماشایی تیر دروازه رومانی را به لرزه درآورد تا بازی در اوج هیجان دنبال شود.

فینال در انتظار قهرمانان: سه شنبه سرنوشت‌ساز

در دقایق پایانی، مونتلا با آوردن اوزان کاباک و عرفان جان قهوه‌چی سعی در مدیریت بازی داشت و در نهایت سوت داور به نشانه صعود ترکیه به صدا درآمد. حالا ترکیه باید روز سه‌شنبه در فینال سرنوشت‌ساز به مصاف برنده دیدار اسلواکی و کوزوو برود. پس از جام جهانی ۲۰۰۲ که با مقام سومی تاریخی برای ترک‌ها همراه بود، آن‌ها دیگر هرگز طعم حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را نچشیده‌اند و حالا همه چیز برای شکستن این طلسم مهیاست.

