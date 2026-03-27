ایتالیا 2-0 ایرلند شمالی ؛ آتزوری یک قدم تا جام جهانی

به گزارش ایلنا، شاگردان جنارو گتوزو در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف صعود به جام جهانی، موفق شدند با ارائه یک نمایش حساب‌شده، از سد لایه دفاعی ایرلند شمالی عبور کنند. آتزوری در حالی پا به این میدان سرنوشت‌ساز گذاشت که غایبان بزرگی چون فدریکو کیه‌زا، ماتیا زاکانی، جووانی دی‌لورنزو و جانلوکا اسکاماکا را به دلیل مصدومیت به همراه نداشت. با این حال، الساندرو باستونی و متئو پولیتانو با وجود مصدومیت‌های جزئی، خود را به ترکیب اصلی رساندند. در سمت مقابل ایرلند شمالی که بیشتر به لطف نتایج لیگ ملت‌ها به این مرحله رسیده بود، بدون مک‌کان، کانر بردلی و دنیل بالارد وارد زمین شد.

بازی در نیمه اول با حملات پردامنه ایتالیا آغاز شد. فدریکو دی‌مارکو خیلی زود دروازه‌بان حریف را در تیر نزدیک به زحمت انداخت و یک والی تماشایی از او با واکنش سنگربان ایرلند در زاویه بسته همراه شد. در سوی مقابل، ایرلند شمالی روی یک ضدحمله خطرساز شد، اما اتان گالبریث که روی زمین لیز خورده بود، به جای پاس دادن به آیزاک پرایس، خودش اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او به راحتی در اختیار جانلوئیجی دوناروما قرار گرفت. حملات ایتالیا با ضربات متئو رتگی، مویس کین و ضربه سر باستونی ادامه یافت، اما در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم، فشار لاجوردی‌پوشان دوچندان شد. رتگی یک فرصت طلایی تک‌به‌تک را روی اشتباه مدافعان حریف با یک کنترل بد از دست داد و در ادامه، پیرس چارلز، دروازه‌بان جوان ایرلند، با یک واکنش عالی با نوک انگشتانش مانع از گلزنی مویس کین از زاویه بسته شد. اما قفل دروازه‌ها سرانجام شکست.

ارسال پولیتانو با ضربه سر آیزاک پرایس به پشت محوطه جریمه دفع شد و توپ به ساندرو تونالی رسید تا این ستاره خط میانی با یک شوت والی مهارنشدنی، محکم و زمینی با پای راست، تور دروازه ایرلند شمالی را به لرزه درآورد.

پس از این گل، ایتالیا باز هم به حملات خود ادامه داد. اگرچه دوناروما با یک پاس اشتباه و وحشتناک قلب هواداران ایتالیا را به تپش انداخت و توپ توسط دانلی قطع شد، اما دروازه ایتالیا بسته ماند. مویس کین که پیش از این با یک ضربه برگردان آکروباتیک از روی کرنر کوتاه خطرآفرین شده بود، سرانجام مزد تلاش‌هایش را گرفت. بار دیگر تونالی با یک پاس عمقی تماشایی پایه‌گذار گل شد؛ کین توپ را کنترل کرد، مدافع مستقیم خود را فریب داد و با یک ضربه دقیق با پای چپ به سمت تیر دورتر، کار را تمام کرد. در وقت‌های اضافه فرصت‌های پراکنده تغییری در نتیجه ایجاد نکرد.

در نهایت، ایتالیا با این پیروزی شیرین 2 بر 0، حالا باید خود را برای فینال سرنوشت‌ساز پلی‌آف که در تاریخ 31 مارچ و در خارج از خانه مقابل برنده دیدار ولز و بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود، آماده کند. دیداری که می‌تواند پایان حسرت تلخ ایتالیایی‌ها برای حضور در جام جهانی باشد.

