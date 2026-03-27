برزیل ۱-۲ فرانسه ؛ امباپه آنچلوتی را به زانو درآورد!

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه با نمایشی درخشان به تیم ملی فرانسه بازگشت و رهبری پیروزی قاطع برابر برزیلی در حال بازسازی را بر عهده گرفت. مهاجم رئال مادرید گل اول را به ثمر رساند و اکیتیکه، زمانی که فرانسه به‌دلیل اخراج اوپامکانو ده نفره شده بود، گل دوم و تمام‌کننده را زد. فرانسه با نمایشش ضعف‌های آشکار سلسائو را نشان داد؛ تیمی که کارلو آنچلوتی هنوز کار زیادی برای ساختنش دارد.

سرمربی ایتالیایی تصمیم گرفت رافینیا را در جناح راست قرار دهد و وینیسیوس را در نقش مهاجم در سیستمی با دو مهاجم به میدان بفرستد. این چینش جواب نداد و علاوه بر آن، بازیکن بارسلونا نیز به‌دلیل ناراحتی عضلانی در بین دو نیمه تعویض شد. خط دفاعی برزیل هم که به‌خاطر غیبت گابریل و مارکینیوش تضعیف شده بود، عملکرد خوبی نداشت. فرانسه دقیقاً در همین خط دفاعی شکاف‌هایی پیدا کرد که امباپه از آن‌ها استفاده کرد.

در شرایطی که تیم دشان در حمله کمی دچار مشکل شده بود، شوامنی در هنگام دفع توپ از سوی کاسمیرو توپ را قطع کرد، دمبله توپ را برای فرار امباپه فرستاد و مهاجم رئال مادرید در موقعیت تک‌به‌تک اشتباه نکرد. او با ضربه‌ای چیپ توپ را از بالای سر ادرسون عبور داد و گل را جشن گرفت. پیش از آن، برزیل تنها با دو شوت از رافینیا و مارتینلی توانسته بود خطری ایجاد کند.

برنامه آنچلوتی برای دفاع و استفاده از فضاها با گل اول فرانسه کاملاً به هم ریخت. رافینیا عملکرد خوبی نداشت و از وینیسیوس هم در بوستون خبری نبود. وینگر بارسلونا حتی به‌دلیل ناراحتی در عضله ران راست، در بین دو نیمه در رختکن ماند. با این حال، این تغییر برای برزیل مفید واقع شد. ورود لوئیز هنریکه در ابتدای نیمه دوم جریان بازی را تغییر داد.

در شروع نیمه دوم، به نظر می‌رسید برزیل به گل تساوی نزدیک شده و حتی وقتی اوپامکانو به‌دلیل خطای آشکار روی وسلی اخراج شد، امیدها بیشتر هم شد. پس از بررسی وی‌ای‌آر، این خطای او به‌عنوان آخرین مدافع منجر به اخراج مدافع فرانسه شد و تیمش را ۱۰ نفره کرد. اما برخلاف انتظار، برزیل نه‌تنها بر بازی مسلط نشد، بلکه گل دوم را هم دریافت کرد. یک انتقال سریع و یک ضربه نهایی از اکیتیکه که بسیار شبیه گل اول امباپه بود؛ بیش از حد ساده.

با این حال، برزیل در دقایق پایانی با گل برمر دوباره امیدوار شد. در یک صحنه شلوغ پس از ضربه آزاد، این مدافع یوونتوس توانست اختلاف را کم کند. او حتی در وقت‌های اضافه می‌توانست بازی را مساوی کند، اما ضربه والی‌اش به جایی نرسید. حتی وینیسیوس، که در طول بازی تقریباً محو بود، در آخرین ضربه بازی تا آستانه گل تساوی پیش رفت.

در نهایت، فرانسه نشان داد که یک تیم بزرگ است؛ تیمی با تجربه نایب‌قهرمانی جهان و حضور همیشگی در مراحل پایانی. چیزی که برزیل مدت‌هاست از آن فاصله گرفته است. این تیم هنوز نیاز به شکل‌گیری دارد، باید راهی پیدا کند تا ستاره‌هایش در تیم ملی بدرخشند و به یک برنامه مشخص بازی برسد. آنچلوتی هم زمان زیادی ندارد؛ جام جهانی نزدیک است و برای سلسائو چشم‌انداز چندان راحتی به نظر نمی‌رسد. در همین حال، امباپه با سرعتی بالا در حال آماده‌سازی خود برای مهم‌ترین تورنمنت سال است.

