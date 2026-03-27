ممنوعیت اعزام تیمها به کشورهای متخاصم/ تراکتور نباید به عربستان برود
وزارت ورزش و جوانان از ممنوعیت حضور و اعزام تیمهای ورزشی به کشورهای متخاصم خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: «در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر تقابل تیم تراکتور برابر تیمی از عربستان سعودی در خاک این کشور در چارچوب لیگ نخبگان، وزارت ورزش و جوانان اعلام میکند حضور تیمهای ملی و باشگاهی در کشورهایی که متخاصم محسوب میشوند و قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیمهای ایرانی نیستند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
بنابراین فدراسیون فوتبال و باشگاهها موظف به اعلام این موضوع به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جابجایی مکان بازیها خواهند بود.»
بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تراکتور باید ٢5 فروردین در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان به مصاف شباب الاهلی امارات برود. این مسابقات قرار است به صورت متمرکز در شهر جده عربستان برگزار شود.