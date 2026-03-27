واکنش کریس رونالدو به قهرمانی تیم زنان النصر عربستان (عکس)
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس به قهرمانی تیم فوتبال زنان النصر در لیگ برتر عربستان واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، رونالدو با بازنشر پست رسمی باشگاه النصر که در آن قهرمانی چهارم پیاپی تیم زنان این باشگاه اعلام شده بود، نوشت: «شگفتانگیز! آفرین بر شما!» و با نمادهای جام و دستزدن از این موفقیت قدردانی کرد.
تیم فوتبال زنان النصر با کسب عنوان قهرمانی فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ لیگ برتر عربستان، چهارمین قهرمانی متوالی خود را به دست آورد و جایگاه خود را بهعنوان پرافتخارترین تیم این رقابتها تثبیت کرد.