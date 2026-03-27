ترکیب احتمالی تیم ملی برابر نیجریه
با نزدیک شدن به دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر نیجریه، نگاهها به ترکیب احتمالی شاگردان امیر قلعهنویی در این بازی حساس معطوف شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس شرایط بازیکنان، نوع تمرینات روزهای اخیر و ویژگیهای حریف آفریقایی، میتوان یک ترکیب منطقی و قابل انتظار برای تیم ملی ترسیم کرد؛ ترکیبی که تلاش میکند میان استحکام دفاعی، کنترل میانه میدان و سرعت در فاز حمله توازن برقرار کند.
درون دروازه، علیرضا بیرانوند همچنان مطمئنترین گزینه به شمار میرود؛ دروازهبانی باتجربه که تجربه بازیهای بزرگ را دارد و مقابل تیمهای قدرتی مانند نیجریه میتواند نقش کلیدی ایفا کند. در خط دفاع، چهار مدافع باتجربه و هماهنگ قرار میگیرند: رامین رضاییان در سمت راست، حسین کنعانی و شجاع خلیلزاده در قلب خط دفاع و میلاد محمدی در سمت چپ. این ترکیب دفاعی علاوه بر انسجام، از قدرت بدنی و سرعت کافی برای مقابله با مهاجمان پرتوان نیجریه برخوردار است.
در میانه میدان، قلعهنویی احتمالاً از دو هافبک میانی استفاده خواهد کرد تا کنترل بیشتری بر جریان بازی داشته باشد. سعید عزتاللهی با وظیفه تخریب و قطع حملات حریف و امید نورافکن با توانایی در گردش بازی و پوشش کنارهها، زوج اصلی خط هافبک خواهند بود. جلوتر از این دو، سامان قدوس در نقش پلیمیکر یا بازیساز قرار میگیرد؛ بازیکنی که میتواند با پاسهای دقیق، ارسالهای خطرناک و تجربه بینالمللی خود تغذیهکننده مهاجمان باشد.
در خطوط کناری، حضور بازیکنان سرعتی بسیار مهم است. از این رو احتمال دارد محمد محبی در سمت راست و مهدی قایدی در سمت چپ به میدان بروند؛ دو بازیکنی که توانایی عبور از مدافع، خلق موقعیت و ضربهزنی دارند. در نوک پیکان خط حمله نیز مهدی طارمی قرار میگیرد؛ مهاجمی باتجربه، هوشمند و موثر که میتواند از کوچکترین فرصتها بهترین استفاده را ببرد.
در مجموع، ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برای بازی با نیجریه به شکل زیر خواهد بود:
علیرضا بیرانوند
رامین رضاییان – حسین کنعانی – شجاع خلیلزاده – میلاد محمدی
سعید عزتاللهی – امید نورافکن
سامان قدوس
محمد محبی – مهدی طارمی – مهدی قایدی
این ترکیب هم توان فیزیکی بالایی دارد، هم از سرعت و تکنیک کافی بهره میبرد و میتواند در برابر تیم قدرتمند نیجریه عملکردی قابل قبول از خود به نمایش بگذارد.