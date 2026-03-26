تمرین تاکتیکی تیم ملی پیش از دیدار با نیجریه در آنتالیا
ملیپوشان فوتبال ایران در ادامه اردوی آمادهسازی خود در ترکیه، تمرینی فشرده و تاکتیکی را زیر نظر امیر قلعهنویی برگزار کردند تا برای دیدار دوستانه برابر نیجریه آماده شوند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای دیدار دوستانه برابر نیجریه، یک جلسه تمرینی دیگر را در کمپ محل اقامت خود در آنتالیا برگزار کرد؛ تمرینی که با تمرکز بالا و نظارت مستقیم کادر فنی همراه بود.
در ابتدای تمرین، بازیکنان پس از گرم کردن، در دو گروه به انجام تمرینات تکضرب و حفظ توپ در فضاهای محدود پرداختند. این بخش از تمرین با هدف افزایش سرعت تصمیمگیری و هماهنگی تیمی در شرایط پرفشار طراحی شده بود. در ادامه نیز ملیپوشان در قالب سه گروه تمرینات سرعتی، کششی و نرمشی را انجام دادند تا از نظر بدنی به آمادگی بیشتری برسند.
امیر قلعهنویی در طول تمرین با دقت عملکرد بازیکنان را زیر نظر داشت و نکات فنی لازم را به آنها منتقل میکرد. با توجه به رقابت نزدیک بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی، این تمرین اهمیت زیادی در تصمیمگیری نهایی کادر فنی برای بازی مقابل نیجریه دارد.
یکی از محورهای مهم تمرین امروز، آمادهسازی بازیکنان برای مقابله با قدرت بدنی تیم نیجریه بود. کادر فنی با در نظر گرفتن ویژگیهای فیزیکی و قدرت بازی هوایی این تیم، برنامههایی را برای بهبود عملکرد ملیپوشان در نبردهای تنبهتن و ارسالها در نظر گرفت.
در ادامه تمرین، بازیکنان برنامههای تاکتیکی را در قالب گروههای مختلف مرور کردند و در بخش پایانی نیز یک بازی درونتیمی برگزار شد تا شرایط مسابقه شبیهسازی شود و ترکیبها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، تیم ملی ایران فردا (جمعه) از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی آنتالیا، برابر با ۱۶ به وقت تهران، به مصاف نیجریه خواهد رفت. در دیگر دیدار این تورنمنت نیز تیمهای کاستاریکا و اردن از ساعت ۲۰:۳۰ مقابل یکدیگر قرار میگیرند.