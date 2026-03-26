الخلیفی در کانون یک تحقیقات قضایی در فرانسه

به گزارش ایلنا، نشریه معتبر اکیپ در تازه‌ترین گزارش خود پرده از پیگرد قانونی ناصر الخلیفی با اتهام تعارض منافع برداشت. هسته اصلی این پرونده جنجالی به مداخلات و نقش‌آفرینی وی در پروسه واگذاری امتیاز پخش تصویری رقابت‌های لوشامپیونه در سال 2024 بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که در همان مقطع زمانی نیز حواشی و التهابات گسترده‌ای را در فضای فوتبال فرانسه به همراه داشت.

بر اساس اسناد و بخش‌هایی از یک جلسه که در تاریخ 19 فوریه 2025 توسط همین رسانه فرانسوی از نشست مدیران ارشد باشگاه‌های سطح اول فوتبال فرانسه افشا شد، مباحثات داغی پیرامون مزایده این حق پخش شکل گرفته بود.

در کانون این مجادلات پرالتهاب، مرد اول پاری‌سن‌ژرمن که به طور همزمان سکان هدایت امپراتوری رسانه‌ای «بی‌این» را نیز در دست دارد، دیده می‌شود. در آن نشست، جان تکستور که در آن برهه مالکیت المپیک لیون را در اختیار داشت به همراه جوزف اوغورلیان، مالک باشگاه لانس، به شدت در برابر این مدیر موضع گرفته و نسبت به این تلاقی منافع معترض شدند.

نوک پیکان این انتقادات مستقیماً به سمت موقعیت دوگانه الخلیفی نشانه رفته است؛ بدین معنا که او توأمان مدیریت یک تیم حاضر در مسابقات و ریاست شبکه پخش‌کننده همان رقابت‌ها را بر عهده دارد.

در پی این فعل و انفعالات، نهاد مبارزه با فساد موسوم به «آنتیکور» شکواییه‌ای را روی میز دادستانی پاریس قرار داده است. این سازمان معتقد است که الخلیفی در جریان مذاکرات سال 2024، با اعمال فشار بر سایر مالکان باشگاه‌ها تلاش کرده تا کفه ترازو را به نفع پیشنهاد شبکه بی‌این اسپورتس سنگین کند.

شایان ذکر است که در طول سالیان گذشته نیز پرونده‌های حقوقی و شکایات گوناگونی علیه این مدیر قطری به جریان افتاده است که البته پاره‌ای از آن‌ها بدون صدور حکم قطعی مجرمیت، صرفاً به مراجع قضایی ارجاع داده شده‌اند.

