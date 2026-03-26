هشدار کاراگر درباره مشکل گلزنی آرسنال

به گزارش ایلنا، توپچی‌های لندن که در حال حاضر بر بام جدول رده‌بندی لیگ برتر تکیه زده‌اند، با هدایت میکل آرتتا همچنان در مسیر فتح سه‌گانه در رقابت‌های فصل جاری قرار دارند. با این وجود، آرتتا به دلیل فقدان نوآوری در برنامه‌های تاکتیکی و وابستگی افراطی به موقعیت‌های ناشی از ضربات شروع مجدد، آماج انتقادات قرار گرفته است.

به دنبال ناکامی و واگذاری نتیجه در دیدار پایانی جام اتحادیه، موجی از حملات تند از سوی تحلیلگران متوجه این تیم لندنی شد؛ مجموعه‌ای که در تقابل با سد دفاعی مستحکم منچسترسیتی، در فاز تهاجمی به شدت منفعل و خنثی نشان داد.

در همین راستا، جیمی کاراگر به کالبدشکافی ساختار هجومی آرسنال پرداخته است؛ پیش‌خطی که به اعتقاد او علی‌رغم بهره‌مندی از ویکتور گیوکرش، همچنان خلأ یک مهاجم تمام‌عیار را احساس می‌کند:

«گمان نمی‌کنم این مسئله روی لیگ اثر منفی بگذارد، چرا که آرسنال حاشیه امنیت مناسبی دارد. ولی مشکل من با آرسنال این است و شاید بشود این موضوع را در مورد تمامی تیم‌های لیگ برتر بیان کرد، که به قدر کفایت بازیکنان خاص در اختیار ندارد. شما هنوز هم نیازمند یک مهاجم نوک هستید. هیچ ستاره‌ای در ترکیب به چشم نمی‌خورد و بعضی اوقات به یک چنین مهره‌ای احتیاج پیدا می‌کنید، به ویژه در زمان‌هایی که نمایش خوبی ندارید؛ نظیر فینال جام اتحادیه. از دید من، آرسنال در پیش‌خط به اندازه کافی بازیکنان خاص ندارد و این مسئله برای مسابقات لیگ قهرمانان تا حدودی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.»

در طول کمپین فعلی، گیوکرش در جریان 42 مسابقه موفق به ثبت 16 گل شده است و تنها مهره ترکیب آرسنال به شمار می‌رود که آمار گلزنی‌اش دو رقمی شده است؛ ارقامی که به وضوح آسیب‌پذیری و نقص قوای تهاجمی این باشگاه را به تصویر می‌کشد.

با فرا رسیدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی، این احتمال وجود دارد که مدیران باشگاه به این هشدارها واکنش نشان دهند، زیرا آرتتا ناگزیر است برای مسابقات سال آینده، روی گزینه‌هایی که توانایی به دوش کشیدن مسئولیت گلزنی تیم را دارند، ارزیابی جامعی داشته باشد.

