دشان روی ستاره رئال برای جدال با سلسائو حساب کرد
کادر فنی تیم ملی فرانسه در آستانه دیدار بزرگ برابر برزیل، نام کیلیان امباپه را در ترکیب ابتدایی قرار داد.
به گزارش ایلنا، در فیفا دی مارس، مستطیل سبز شاهد یک نبرد تدارکاتی اما فوقالعاده حساس میان سلسائو و تیم ملی فرانسه خواهد بود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی مطبوعات فرانسوی، کیلیان امباپه، مهره بیبدیل و رهبر بلامنازع خروسها، در این مسابقه دوستانه از همان دقایق نخست در ترکیب یازدهنفره قرار خواهد گرفت و با بستن بازوبند کاپیتانی، وظیفه فرماندهی تیمش را در زمین بر عهده خواهد داشت.
حضور این مهاجم سرشناس در میدان در شرایطی رقم میخورد که او در طول رقابتهای فصل جاری، به دلیل چالشهای مداوم جسمانی، غیبتهای پرشماری را تجربه کرده است. مشکل پزشکی و آسیبدیدگی خبرساز او از ناحیه زانو، موجی از حواشی و تیترهای جنجالی را در نشریات مختلف به همراه داشته و اکنون تمام نگاهها به سمت پایتخت اسپانیا دوخته شده تا مشخص شود مدیران و کادر فنی کهکشانیها چه واکنشی در قبال ریسک به میدان رفتن ستاره خود نشان خواهند داد.
کارنامه ملی این بازیکن پخته و میداندیده بسیار درخشان است؛ او تاکنون فتح یک جام قهرمانی و کسب یک عنوان دومی را در ادوار جام جهانی با پیراهن کشورش لمس کرده است و فستیوال فوتبالی سال ۲۰۲۶، رسماً سومین تجربه حضور او در این آوردگاه بزرگ جهانی به شمار میرود.