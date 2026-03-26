نامه رئیس کمیته ملی المپیک ایران به رئیس IOC

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در این نامه با تأکید بر نقش جنبش المپیک در ترویج صلح و ارزش‌های انسانی، از این نهاد بین‌المللی ورزشی درخواست شده است که در شرایط فعلی، بیش از پیش به مسئولیت‌های اخلاقی خود عمل کرده و وفادار بمانند.

نویسندگان این نامه با استناد به پیشینه غنی و تمدن‌ساز کشورمان، تصریح کرده‌اند که روحیه مسالمت‌جویی، نوع‌دوستی و احترام به همنوع، همواره با تار و پود این جغرافیای کهن گره خورده است.

بخش دیگری از این بیانیه به لطمات سنگین واردآمده بر پیکره ورزش به ویژه به حادثه تلخ کودکان مدرسه میناب اختصاص یافته است؛ کودکانی که صبح برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شدند، ساعاتی بعد پیکرهای بی‌جانشان به خانواده‌ها بازگشت.

روایتی که نشان‌دهنده عمق فاجعه و تأثیر مستقیم آن بر غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان است.

در ادامه این مکاتبه، به پیامدهای گسترده این وضعیت بر جامعه ورزش اشاره شده و آمده است که این شرایط، علاوه بر خسارات انسانی، زیرساخت‌های ورزشی را نیز تحت تأثیر قرار داده و آینده ورزشکاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

در پایان این سند، با تکیه بر آرمان مشهور پیوند ملت‌ها از مسیر ورزش، از کمیته بین‌المللی المپیک تقاضا شده تا رویکردی پویاتر در پیش بگیرد. خواسته اصلی این است که پرچمداران ورزش جهان انفعال را کنار گذاشته و با نگاهی مبتنی بر انصاف و عدالت، به رسالت واقعی خود در حمایت از جوامع آسیب‌دیده جامه عمل بپوشانند. انتظار ما اینست که نهادهای بین المللی ورزشی در قبال کشوری که در کمتر از یکسال دوبار مورد تهاجم مظلومانه و جنگ تحمیلی قرار گرفته است موضع منصفانه ای اتخاذ نمایند.

