دو ستاره جوان بلژیک راهی تیم ملی مراکش شدند
فیفا رسماً انتقال ملیت ورزشی دو بازیکن مستعد بلژیک را به مراکش تأیید کرد؛ ستارگانی که حالا به جای پیراهن بلژیک، پرچم مراکش را بر تن خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، روزنامه «البطولا» مراکش گزارش داده که سیفالدین لازار، بازیکن ۱۹ ساله و نوظهور، تصمیم گرفته است راه حضور در تیم ملی مراکش را برگزیند و این موضوع او را به یک گزینه کلیدی در خط حمله شیرهای اطلس در سالهای آینده تبدیل کرده است.
لازار که در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶ به دنیا آمده، در حال حاضر برای باشگاه بلژیکی یانگ گنک بازی میکند و از ماه مارس ۲۰۲۴ به این تیم پیوسته است.
علاوه بر این، فیفا رسماً تغییر تابعیت ورزشی رایان بونیدا را از بلژیک به مراکش تأیید کرد. این بازیکن ۲۰ ساله که عضو آژاکس آمستردام هلند است، پس از بازی در تیم ملی زیر ۲۱ سال بلژیک، اکنون قادر خواهد بود در آیندهای نزدیک پیراهن تیم ملی مراکش را بر تن کند.
تیم ملی مراکش که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند، قرار است جمعه آینده در مادرید با تیم ملی اکوادور در یک دیدار دوستانه روبرو شود.