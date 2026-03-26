اشتباه عجیب پزشکی در رئال
امآرآی زانوی اشتباه برای امباپه!
در جریان بررسی پزشکی کیلیان امباپه در رئال مادرید، تصویربرداری MRI از زانوی اشتباه انجام شد.
به گزارش ایلنا، ماجرای زانوی دردسرساز کیلیان امباپه، حالا ابعاد کاملاً عجیب و غریبی به خود گرفته است. به شما قول میدهم آنچه در ادامه میخوانید، نه اغراقآمیز است و نه یک شوخی طنز.
امباپه در ماه دسامبر و پس از شکست خانگی 2-0 رئال مادرید مقابل سلتاویگو، در پای چپ خود احساس درد کرد. او با وجود آسیبدیدگی جزیی، سه بازی دیگر را هم با تحمل ناراحتی در زمین حضور یافت. با توجه به نزدیک شدن سریع به مسابقات جام جهانی، این مصدومیت همچنان او را آزار میدهد.
کادر پزشکی مادرید در ابتدا تصور میکردند که وضعیت امباپه خوب است، زیرا در کمال ناباوری، آنها به شکلی عجیب زانوی اشتباهی (پای راست این مهاجم به جای پای چپ مصدومش) را اسکن کرده بودند.
این که چنین اتفاقی چطور رخ داده (و چرا هیچکس از جمله خود امباپه فوراً متوجه این اشتباه نشده است) به هیچ وجه مشخص نیست. ناگفته نماند که این موضوع کمی هم خجالتآور است. اسکنهای بعدی در نهایت میزان دقیق این آسیبدیدگی را مشخص کرد.
اشتباه برای هر کسی پیش میآید، اما منطقاً انتظار میرود که همه افراد دخیل در این ماجرا بتوانند یک زانو را از زانوی دیگر تشخیص دهند.
درست همانطور که انتظار میرود آرنج خود را از سایر اعضای بدنشان تشخیص دهند. فقط تصور کنید وقتی بالاخره متوجه این گاف و اشتباه عجیب و احمقانهشان شدند، چند نفر از خجالت دست روی پیشانی خود گذاشتهاند.