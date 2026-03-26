افشاگری سوزناک دستیار آنچلوتی
قصه ناتمام پدری که در اوج شهرت به آخر خط رسید
پل کلمنت، مرد شماره دوی نیمکت تیم ملی برزیل، پس از دههها تحمل بغض و سکوت، از تراژدی هولناک خودکشی پدرش در سن ۳۴ سالگی پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، آمار مربوط به خودکشی مردان دردناک است. این موضوع به هیچ وجه به معنای کماهمیت جلوه دادن معضل خودکشی در میان زنان نیست. برای مردان زیر ۵۰ سال در بریتانیا، هیچ عامل مرگومیر دیگری محتملتر از این مورد نیست. به همین دلیل است که گروههای حمایتی بزرگی برای این مساله شکل گرفتهاند.
در سال ۱۹۸۲، پل کلمنت - که اکنون دستیار کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل است - در حالی که تنها ۱۰ سال داشت، پدرش را از دست داد. دیو کلمنت یک فوتبالیست حرفهای بود؛ مدافعی که پیش از پیوستن به ویمبلدون، سابقه بازی در تیمهای کوئینز پارک رنجرز، بولتون واندررز و فولام را در کارنامه داشت.
او در دهه 1970 میلادی، ۵ بار با پیراهن تیم ملی انگلستان به میدان رفت. وی اندکی پس از تولد ۳۴ سالگیاش، به زندگی خود پایان داد.
شکستگی پا که دو ماه قبل از این حادثه تلخ رخ داد، دیو را نسبت به آینده دوران حرفهایاش به شدت دچار ترس و نگرانی کرده بود. تحقیقات پزشکی قانونی نیز نشان داد که افسردگی و سایر مشکلات مرتبط با سلامت روان نیز به شدت او را تحت تاثیر قرار داده بود. خانواده داغدار او با این سوالات بیپاسخ رها شدند: «چرا؟ شرایطت چقدر وخیم بود؟ چرا ما متوجه این موضوع نشدیم؟ یا شاید هم متوجه شدیم و کاری نکردیم؟»
حالا با نزدیک شدن به سالگرد درگذشت او، پل شجاعانه با «الی کی» (خبرنگار) درباره پدرش و مرگ ناگهانی او به گفتگو نشسته است. این یک مصاحبه خواندنی و تاثیرگذار است که روی موضوعی دست میگذارد که هرچقدر هم درباره آن صحبت شود، باز هم کافی نیست. خواندن این مطلب، برای چندمین بار، آدمی را به فکر فرو میبرد.