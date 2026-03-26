پایان یک عصر در آنفیلد؛ جدایی صلاح از لیورپول قطعی شد

به گزارش ایلنا، محمد صلاح، مهاجم سرشناس لیورپول، در پایان فصل جاری از این باشگاه جدا خواهد شد. این تصمیم اگرچه به‌تازگی رسمی شده، اما ریشه‌های آن به ماه‌های گذشته بازمی‌گردد.

باشگاه لیورپول اعلام کرد که همکاری‌اش با این بازیکن در تابستان پیش‌رو به پایان می‌رسد، اما شواهد نشان می‌دهد رابطه میان طرفین از ماه دسامبر و پس از یک مصاحبه جنجالی از سوی صلاح دچار تنش شده بود.

این گفت‌وگو که پس از نیمکت‌نشینی او انجام شد، به‌نوعی چالشی علنی علیه آرنه اشلوت، سرمربی تیم، تلقی شد و فضای رختکن را تحت تأثیر قرار داد. هرچند دو طرف به توافقی موقت دست یافتند، اما این آشتی دوام چندانی نداشت.

صلاح ۳۳ ساله، یک سال زودتر از پایان قراردادش از لیورپول جدا می‌شود. از زمان تمدید قرارداد او در آوریل سال گذشته، روند عملکرد فردی و تیمی‌اش با افت همراه بوده و لیورپول نیز از فرم یک مدعی قهرمانی فاصله گرفته است. هرچند نشانه‌هایی از درخشش گذشته او همچنان دیده می‌شود، اما دیگر آن بازیکن تأثیرگذار و بی‌وقفه در جناح راست نیست.

با این حال، کارنامه او در لیورپول همچنان خیره‌کننده است. صلاح در طول ۹ سال حضورش، در ۴۳۵ بازی موفق به ثبت ۲۵۵ گل شد و یکی از برجسته‌ترین لحظاتش، گل تماشایی او به اورتون در سال ۲۰۱۸ بود که جایزه پوشکاش را برایش به ارمغان آورد. او اگرچه پرافتخارترین بازیکن تاریخ لیگ برتر نیست، اما تقریباً تمام جام‌های مهم را به‌دست آورده و به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین و مطرح‌ترین چهره‌های این لیگ شناخته می‌شود.

در همین حال، توجه رسانه‌ای همواره بخشی از زندگی حرفه‌ای این ستاره مصری بوده است؛ عاملی که در دوران اوج به سودش تمام می‌شد، اما در مقاطع افت، فشارها را افزایش می‌داد. اعلام زودهنگام جدایی او می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای خود او، تیم و هواداران لیورپول در ادامه فصل ایجاد کند.

از سوی دیگر، مقصد آینده صلاح هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست، اما گفته می‌شود پیشنهادهای متعددی، به‌ویژه از خارج از انگلیس، برای جذب او وجود دارد. لیگ عربستان یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها به‌شمار می‌رود و پیش‌تر نیز از انتقال احتمالی او به این کشور به‌عنوان «اجتناب‌ناپذیر» یاد شده بود. با این حال، لیگ فوتبال آمریکا نیز به‌تدریج به مقصدی جذاب برای ستاره‌های بزرگ تبدیل شده و ممکن است در این رقابت حضور داشته باشد.

در شرایط فعلی، لیورپول همچنان در کورس رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلیس قرار دارد، هرچند شانس این تیم برای کسب عنوان قهرمانی چندان بالا ارزیابی نمی‌شود. با این وجود، میراث صلاح در این باشگاه تثبیت شده و بعید است او بدون تأثیرگذاری از صحنه خارج شود.

در نهایت، هرچند زمان‌بندی این جدایی محل بحث است، اما آنچه مسلم است، محمد صلاح یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ لیورپول را رقم زده و نامش برای همیشه در میان بزرگان این باشگاه و لیگ برتر فوتبال انگلیس ثبت خواهد شد.

