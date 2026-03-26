به گزارش ایلنا، پایان کار ستاره مصری در آنفیلد به صورت رسمی مسجل شد. این مهاجم نام‌آشنا پس از ۹ سال درخشش مداوم با پیراهن قرمزهای مرسی‌ساید، با اتمام مسابقات امسال چمدان‌هایش را به مقصد جدید خواهد بست.

در همین ارتباط، «فابریتزیو رومانو» پرده از مقصد احتمالی این مهره هجومی برداشت. این کارشناس برجسته بازار نقل‌وانتقالات، کوچ وینگر آفریقایی به خاورمیانه را محتمل‌ترین سناریوی ممکن ارزیابی کرد.

مرد شماره یک اخبار فوتبال اروپا در تحلیل شرایط فعلی این‌گونه اظهار نظر کرد: «پروژه انتقال این بازیکن همواره روی میز مدیران سعودی قرار داشت، اما دلبستگی عمیق او به سکوهای آنفیلد تنها سد راه این معامله به شمار می‌رفت. با برطرف شدن این چالش بزرگ، اکنون فرش قرمز برای ورود او به مستطیل سبز آسیا پهن شده است.»

سرمایه‌گذاران متمول در شبه‌جزیره، اشتیاق فراوانی برای شکار این شاه‌ماهی نشان می‌دهند و تمامی ارکان قدرت در فوتبال این کشور برای جذب وی صف کشیده‌اند.

برآوردها حاکی از آن است که برای کمپین آینده، پادشاه مصری قرارداد جدید خود را با یکی از چهار غول سنتی یعنی «الاهلی»، «الاتحاد»، «الهلال» یا «النصر» به امضا خواهد رساند.

