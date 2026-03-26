خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نورافکن: امیدواریم برابر نیجریه بازی خوبی ارائه کنیم

کد خبر : 1765530
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن تیم ملی گفت که آنها با شرایط سختی به ترکیه رفته‌اند اما به دنبال ارائه بازی خوب برابر نیجریه هستند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی تمرینات خود را در کمپ آنتالیا ترکیه دنبال می‌کند که این اردو تحت تأثیر اتفاقات اخیر و شرایط خاص کشور برگزار می‌شود. ملی‌پوشان پس از پشت سر گذاشتن سفری دشوار و وقفه‌ای طولانی در تمرینات، حالا در تلاش هستند تا در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا دیدارهای تدارکاتی، خود را به آمادگی مطلوب برسانند.

در همین راستا، امید نورافکن یکی از بازیکنان تیم ملی در حاشیه تمرین امروز، درباره وضعیت اردو، شرایط بدنی بازیکنان و فضای حاکم بر تیم ملی صحبت‌هایی را مطرح کرد.

امید نورافکن در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در کمپ آنتالیا ترکیه، گفت: با سختی از تهران به اینجا آمدیم و چهار روز است در ترکیه حضور داریم. بازی مهمی با نیجریه داریم و تمام تلاش‌مان را برای این دو بازی دوستانه و در راه آماده سازی انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: امیدوارم هرچه سریع‌تر این شرایط سخت به پایان برسد و همه خانواده‌های ایرانی زندگی با آرامش و آسایشی داشته باشند.

بازیکن تیم ملی درباره شرایط آماده‌سازی ملی‌پوشان، گفت: پس از آغاز جنگ علیه کشورمان، ۲۰ تا ۲۵ روز هیچ تمرینی نداشتیم. فقط چهار، پنج روز است کار را شروع کرده‌ایم و روز‌به‌روز شرایط بدنی‌مان بهتر می‌شود. همین که نتوانستیم قبل از اردوی ترکیه کاری را انجام بدهیم، کار را سخت می‌کند اما با بهتر شدن وضعیت بدنی، امیدوارم بازی قابل قبولی مقابل نیجریه داشته باشیم‌ و دست‌کم دل مردم را شاد کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار