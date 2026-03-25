به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملی‌پوشان که بعد از چهار ماه چند روزی است برای دیدار برابر نیجریه و کاستاریکا کنار هم تمرینات گروهی را انجام می‌دهند روز به روز برای دیدار برابر نیجریه آماده‌تر و با یکدیگر هماهنگ‌تر می‌شوند.

بازیکنان امروز بر خلاف روزهای گذشته در هوای آفتابی آنتالیا تمرین کردند. در شروع تمرین بازیکنان با استفاده از تشک‌های مخصوص تمرینات نرمشی و کششی زیر نظر مربی بدنساز تیم انجام دادند.

‎کارهای سرعتی در سه گروه ادامه این بخش از تمرینات بود.

بعد از آن بازیکنان در قالب چند تیم، دو به دو به مرور تمرینات تاکتیکی در فازهای تهاجمی و تدافعی پرداختند.

در جریان تمرین، امیرقلعه‌نویی نکات تاکتیکی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

بازی درون تیمی در قالب دو تیم طوسی و قرمز بخش بعدی تمرین امروز تیم ملی بود و بازیکنان در فضایی جدی و با انگیزه به بازی درون تیمی پرداختند.

سانتر از جناحین و تمرین گلزنی بخش پایانی تمرین امروز بود.

