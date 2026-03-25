بازی درون‌تیمی جدی و انگیزه بالای ملی‌پوشان در روز آفتابی آنتالیا
تمرینات تیم ملی کشورمان طبق روال گذشته امروز در شهر آنتالیا ترکیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ملی‌پوشان که بعد از چهار ماه چند روزی است برای دیدار برابر نیجریه و کاستاریکا کنار هم تمرینات گروهی را انجام می‌دهند روز به روز برای دیدار برابر نیجریه آماده‌تر و با یکدیگر هماهنگ‌تر می‌شوند. 

بازیکنان امروز بر خلاف روزهای گذشته در هوای آفتابی آنتالیا تمرین کردند. در شروع تمرین بازیکنان با استفاده از تشک‌های مخصوص تمرینات نرمشی و کششی زیر نظر مربی بدنساز تیم انجام دادند.

‎کارهای سرعتی در سه گروه ادامه این بخش از تمرینات بود.

بعد از آن بازیکنان در قالب چند تیم، دو به دو به مرور تمرینات تاکتیکی در فازهای تهاجمی و تدافعی پرداختند.

در جریان تمرین، امیرقلعه‌نویی نکات تاکتیکی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

بازی درون تیمی در قالب دو تیم طوسی و قرمز بخش بعدی تمرین امروز تیم ملی بود و بازیکنان در فضایی جدی و با انگیزه به بازی درون تیمی پرداختند.

سانتر از جناحین و تمرین گلزنی بخش پایانی تمرین امروز بود.

