خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابرقویی: بازی با نیجریه و کاستاریکا قدم مهمی برای تیم‌ملی است

ابرقویی: بازی با نیجریه و کاستاریکا قدم مهمی برای تیم‌ملی است
کد خبر : 1765488
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع تیم ملی فوتبال ابراز امیدواری کرد دیدار دوستانه برابر نیجریه و کاستاریکا بتواند قدمی مهم برای حضور در جام جهانی باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین ابرقویی در حاشیه تمرین امروز(چهارشنبه) تیم ملی فوتبال ایران در کمپ آنتالیا ترکیه، اظهار داشت: در ابتدا باید سال نو را به تمام هم‌وطنان عزیزم تبریک بگویم و امیدوارم هر چه زودتر با پایان جنگ و ایجاد آرامش در کشور، مردم عزیز ایران روزهای ارامی را پیش‌رو داشته باشند. خدا را شکر تمرینات‌مان خیلی خوب پیش می‌رود و اردوی خیلی خوبی داریم. امیدوارم با کسب نتایج خوب مقابل نیجریه و کاستاریکا بتوانیم دل مردم را شاد کنیم چون این بازی قدم مهمی برای حضور در جام جهانی است.

وی درباره اینکه با توجه به تمرین نکردن حدود یک ماهه بازیکنان تیم ملی، دیدار با تیم قدرتی نیجریه تا چه اندازه می‌تواند به تیم ما کمک کند، گفت: در همین مدت کوتاهی که به ترکیه آمدیم، خوب تمرین کردیم. همه بازیکنان تیم ملی نیز حرفه‌ای هستند و اینگونه نیست که از زمان آغاز جنگ، فقط استراحت کرده باشند.

مدافع تیم ملی تاکید کرد: همه بچه‌ها انفرادی تمرین کرده‌اند. شرایط بدنی‌مان خوب است و می‌توانیم با نیجریه رقابت‌ کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار