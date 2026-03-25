امید نورافکن:
بازیهای مهمی با نیجریه و کاستاریکا داریم/ امیدوارم هر چه زودتر آرامش در کشور حاکم شود
بازیکن تیم ملی فوتبال ایران میگوید دو بازی برابر نیجریه و کاستاریکا نقش مهمی در آماده سازی تیم ملی در راه حضور در جام جهانی خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امید نورافکن در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران در کمپ آنتالیا ترکیه، اظهار داشت: با سختی از تهران به اینجا آمدیم و چهار روز است در ترکیه حضور داریم. بازی مهمی با نیجریه داریم و تمام تلاشمان را برای این دو بازی دوستانه و در راه آماده سازی انجام میدهیم.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی افزود: امیدوارم هرچه سریعتر این شرایط سخت به پایان برسد و همه خانوادههای ایرانی زندگی با آرامش و آسایشی داشته باشند.
بازیکن تیم ملی درباره شرایط آمادهسازی ملیپوشان، گفت: پس از آغاز جنگ علیه کشورمان، ۲۰ تا ۲۵ روز هیچ تمرینی نداشتیم. فقط ۵_۴ روز است کار را شروع کردهایم و روزبهروز شرایط بدنیمان بهتر میشود. همین که نتوانستیم قبل از اردوی ترکیه کاری را انجام بدهیم، کار را سخت میکند اما با بهتر شدن وضعیت بدنی، امیدوارم بازی قابل قبولی مقابل نیجریه داشته باشیم و دستکم دل مردم را شاد کنیم.