احتمال کوچ مدیران لیورپول به عربستان

به گزارش ایلنا، رادارهای لیگ حرفه‌ای عربستان دیگر تنها به دنبال ساق‌های طلایی بازیکنان در مستطیل سبز نیستند؛ آن‌ها اکنون مغزهای متفکر پشت پرده را هدف گرفته‌اند. تابستان داغ و پیش‌روی آنفیلد، آبستن طوفانی بی‌سابقه است، چرا که فرستادگان خاورمیانه قصد دارند با صید مایکل ادواردز و ریچارد هیوز، آشفتگی‌های مدیریتی در بندر لیورپول را به بالاترین حد خود برسانند.

با وجود سقوط آزاد لیورپول و ثبت نتایج نامناسب، روزنامه «ایندیپندنت» پرده از یک حقیقت مهم برداشته است: گیوتین اخراج، فعلاً سایه‌ای بر سر آرنه اشلوت نینداخته است.

مالکان آمریکایی باشگاه بر این باورند که مرد هلندی قربانی یک دومینوی ویرانگر از حوادث غیرمترقبه شده است. طوفان بی‌امان مصدومیت‌ها از یک سو و تراژدی تاریک و شوکه‌کننده درگذشت دیوگو ژوتا که روان رختکن را متلاشی کرده از سوی دیگر، دلایلی هستند که مدیریت را از تغییر کادر فنی بازداشته‌اند.

با این حال، ترکیب ناموزون تیم که حاصل یک پنجره نقل‌وانتقالاتی پرالتهاب و نامتوازن بود، انگشت اتهام را از روی نیمکت برداشته و مستقیماً به سمت صندلی‌های چرمی کادر مدیریتی نشانه رفته است.

برای درک این بحران، باید به عقب بازگشت. ریچارد هیوز در سال 2024 و درست در روزهایی که سایه سنگین وداع یورگن کلوپ بر سر باشگاه سنگینی می‌کرد، رخت مدیر ورزشی را بر تن کرد. در کنار او، مایکل ادواردز قرار گرفت؛ استراتژیست نابغه‌ای که در سال 2022 با آنفیلد خداحافظی کرده بود، اما مالکان گروه ورزشی فینوی (FSG) او را با وعده‌ای وسوسه‌انگیز در قامت «مدیر اجرایی فوتبال» بازگرداندند.

وعده چه بود؟ خلق یک شبکه عظیم و جهانی از باشگاه‌های اقماری. اما این رویای جاه‌طلبانه، در همین ماه جاری میلادی توسط خود مالکان آمریکایی به طرز بی‌رحمانه‌ای بایگانی شد. گزارش‌های «ایندیپندنت» فاش می‌کند که ادواردز پرونده بیش از 30 باشگاه مختلف در قاره سبز—از جمله بوردو در فرانسه تا ختافه و مالاگا در اسپانیا—را زیر ذره‌بین برده بود.

اما مالکان لیورپول با دیدن برچسب‌های قیمتی نجومی و غیرواقعی این باشگاه‌ها، ترمز پروژه را کشیدند. حالا ادواردز مانده است و یک صندلی مدیریتی که رسالت اصلی‌اش از آن سلب شده است؛ بن‌بستی که او را به فکر یافتن چالش‌های تازه انداخته و سعودی‌ها دقیقاً در همین نقطه، تور خود را پهن کرده‌اند.

در سن 46 سالگی، ادواردز به عنوان یکی از نوابغ بی‌بدیل استعدادیابی و جذب بازیکن در جهان شناخته می‌شود. مقامات فوتبال عربستان برای او نقشه‌های بزرگی در سر دارند.

آن‌ها می‌خواهند کلید نظارت بر شبکه نقل‌وانتقالاتی تمام لیگ را به او بسپارند، یا دست‌کم رهبری یکی از غول‌های محلی را به او واگذار کنند. همزمان، نام ریچارد هیوز نیز در راهروهای باشگاه متمول الهلال به عنوان گزینه‌ای بی‌نقص برای پست‌های کلیدی مدیریتی به گوش می‌رسد.

فروپاشی احتمالی کادر مدیریتی، بدون شک ترکش‌های خود را به مهم‌ترین پرونده تابستانی باشگاه، یعنی خروج محتمل محمد صلاح نیز پرتاب خواهد کرد. افت محسوس و غیرقابل‌انکار ستاره مصری، یکی از چرخ‌دنده‌های اصلی در ماشینِ از کار افتاده لیورپولِ این فصل بوده است.

لیگ عربستان 3 سال تمام است که برای کشاندن پادشاه آنفیلد به خاورمیانه فرش قرمز پهن کرده، اما عشق و تعصب صلاح به درخشش در شب‌های جادویی لیگ قهرمانان اروپا، تا امروز مانع از این انتقال شده است.

با این وجود، اکنون الهلال با قدرتی مضاعف برای شکار او کمین کرده است. اما این بار، شیوخ عرب تنها نیستند؛ اینتر میامی از قلب ینگه دنیا وارد کارزار شده و پیشنهاد رسمی خود را روی میز گذاشته است.

با این حال، انتقال صلاح به تیم دیوید بکهام یک گره کور قانونی دارد: لیست فعلی اینتر میامی هیچ جای خالی‌ای برای ثبت یک «بازیکن برتر» ندارد و قطعی شدن این بمب نقل‌وانتقالاتی، نیازمند یک جراحی عمیق و خروج نام‌های بزرگ از لیست تیم آمریکایی خواهد بود.

