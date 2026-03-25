فصل پر فراز و نشیب ستاره انگلیسی رئال مادرید
جود بلینگام در فصل ۲۰۲۵-۲۶ روزهای متفاوت و پیچیدهای را پشت سر میگذارد؛ دورهای که عملکرد و شرایط او بارها مورد توجه و واکنش اطرافیان و مربیان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، وقتی یک تیم روی غلتک میافتد، بازگشت فوقستارهها میتواند به جای یک موهبت، به یک معمای ویرانگر تبدیل شود. رئال مادرید در این روزها دقیقاً به چنین سندرومی مبتلا شده است؛ یک ارتش بیرحم که بدون حضور کیلیان امباپه و جود بلینگام، 5 پیروزی متوالی را به ثبت رسانده و حتی فاتح دربی مادرید شده است.
حالا، آلوارو آربلوا در قلب سانتیاگو برنابئو با یک دوراهی جذاب اما به شدت خطرناک دستوپنجه نرم میکند: کهکشانِ هماهنگ او، چگونه باید ستارهای را که تا دیروز محور تمام حملات بود، دوباره در آغوش بکشد؟
معادله بازگشت برای امباپه یک خطی و شفاف است؛ یک تعویض مستقیم و بیدردسر به جای براهیم دیاز. اما داستان برای بلینگام کاملاً متفاوت است. آربلوا در مصاحبهای پس از فتح دربی، پرده از این چالش پیچیده برداشت.
او با ستایش از نبوغ دوگانه ستاره انگلیسی، تأکید کرد که جود همزمان یک طراح قهار در عقب زمین و یک قاتل بیرحم در محوطه جریمه است. با این حال، سرمربی فعلی رئال به وضوح اعلام کرد که صندلی ثابت و از پیشتعیینشدهای برای بلینگام وجود ندارد و حضور او به «شیمی تیم» و «آرایش جنگی حریف» بستگی خواهد داشت.
دلیل این احتیاط آربلوا را باید در اشتباهات گذشته جستجو کرد. هنوز زمان زیادی از آزمون و خطای تاکتیکی ژابی آلونسو در مادرید نگذشته است؛ مربیای که بلینگام را یک هافبک میانی صرف میدید، اما در مقطعی تلاش کرد با تغییر سیستم به 4-2-3-1 ، جود را دقیقاً پشت سر امباپه مستقر کند.
نتیجه این آزمایش، یک فاجعه استراتژیک بود: توازن دفاعی در جناح چپ کاملاً فرو ریخت و فشار روانی و فیزیکی مضاعفی بر شانههای وینیسیوس جونیور تحمیل شد.
تاوان این سرگردانی میان سیستمها و تفکرات مربیان مختلف، در کارنامه فردی بلینگام به تلخترین شکل ممکن بازتاب یافته است. مردی که در فصل نخست حضورش در اسپانیا تا رده 3 توپ طلای جهان پرواز کرد و به عنوان یک هافبک، آماری شبیه به مهاجمان نوک ثبت میکرد، حالا دچار افت شدیدی شده است.
آمار او در این فصل با حضور در 31 مسابقه، تنها به 6 گل و 4 پاس گل محدود شده است؛ اعدادی که فرسنگها با طوفان دو فصل ابتدایی او فاصله دارند. رئال مادرید یک «هافبک-گلزن» مادرزاد خریده بود، اما اکنون جود در هزارتوی وظایف نامشخص گم شده است.
این هزارتوی تاکتیکی مرزهای اسپانیا را هم درنوردیده و به اردوی سهشیرها رسیده است. در تیم ملی انگلیس، توماس توخل خوانش کاملاً متفاوتی از آلونسو و آربلوا دارد. سرمربی آلمانی، بلینگام را نه یک هافبک میانی طراح، بلکه یک شماره 10 کلاسیک میداند. اما این برچسب جدید، تضمینی برای فیکس بودن جود نیست.
در معماری تاکتیکی توخل، کمربند میانی زمین توسط زوج آهنین و غیرقابلنفوذ دکلان رایس و الیوت اندرسون قفل شده است. بنابراین، بلینگام برای تصاحب تنها جایگاه باقیمانده در پست شماره 10 باید وارد یک جنگ گلادیاتوری با ستارگان آمادهای نظیر کول پالمر، فیل فودن و مورگان راجرز شود.
طنز ماجرا اینجاست که درخشانترین و بهترین نتایج انگلیس در مسیر مسابقات مقدماتی جام جهانی، دقیقاً در روزهایی رقم خورده است که جود بلینگام نقش پررنگی در ترکیب این تیم نداشته است.
اکنون، چه در برنابئو و چه در ومبلی، مربیان باید راهی پیدا کنند تا بدون دست زدن به ترکیبهای برندهشان، قفل پاهای یکی از مستعدترین بازیکنان نسل جدید را باز کنند.