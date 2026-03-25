به گزارش ایلنا، پرونده‌ای که ماه‌ها به یک سریال پرالتهاب شبیه بود، سرانجام به یک پایان‌بندی غافلگیرکننده رسید.

نیکو اشلوتربک، صخره خط دفاعی بوروسیا دورتموند، در آستانه امضای قراردادی جدیدی قرار گرفته که نه تنها خیال هواداران زنبورها را در کوتاه‌مدت راحت می‌کند، بلکه یک نقشه راه شفاف برای آینده‌ای پرسود را نیز ترسیم می‌کند. این یک تمدید قرارداد معمولی نیست؛ این یک شاهکار استراتژیک از سوی مدیران دورتموند است.

توافق تقریباً نهایی شده است: یک جهش بزرگ در دستمزد سالانه بازیکن به حوالی 14 میلیون یورو که جایگاه او را به عنوان یکی از ستون‌های تیم تثبیت می‌کند.

اما بخش جذاب‌تر این قرارداد، یک پیمان شفاهی اما الزام‌آور است. بر اساس این تفاهم، باشگاه دورتموند متعهد شده در صورتی که این مدافع مستحکم در آینده تصمیم به ترک سیگنال ایدونا پارک بگیرد، حداکثر همکاری را برای تسهیل این انتقال به عمل آورد.

این یک فرمول آشنا و موفق برای دورتموند است. آن‌ها که به پرورش استعدادها و فروش‌های نجومی مشهور شده‌اند، بار دیگر نشان دادند که چگونه می‌توان هم یک مهره کلیدی را حفظ کرد و هم درهای خروج را برای کسب سودی کلان باز گذاشت.

اشلوتربک، جواهری که در سال 2022 تنها با 20 میلیون یورو به وستفالن آمد، اکنون با ارزشی معادل 55 میلیون یورو، به یکی از پدیده‌های بوندسلیگا بدل شده است.

مدیران باشگاه هرگز نمی‌خواستند چنین سرمایه‌ای را رایگان یا با قیمتی ناچیز از دست بدهند. از آنجایی که قرارداد فعلی او در سال 2027 به پایان می‌رسید، تابستان امسال به یک دوراهی حیاتی تبدیل شده بود: تمدید یا فروش. زنبورها با هوشمندی، گزینه اول را انتخاب کردند.

در ماه‌های اخیر، نام اشلوتربک در لیست خرید بسیاری از غول‌های قاره سبز، از جمله رئال مادرید، به چشم می‌خورد. این علاقه وسوسه‌انگیز، نگرانی‌هایی را در دورتموند ایجاد کرده بود. اما اکنون، با این تمدید هوشمندانه، شرایط تغییر کرده است. قرارداد جدید شامل بندی خواهد بود که مبلغ خروج او را در آینده مشخص می‌کند. این یعنی مشتریان پروپاقرص او، از جمله سران باشگاه مادریدی، حالا به خوبی می‌دانند که برای به خدمت گرفتن این مدافع آلمانی باید چه رقمی را روی میز بگذارند. این یک پیام واضح است: او فعلاً برای ماست، اما اگر قیمت مناسب را بپردازید، قابل مذاکره است.

اما چرا دورتموند برای حفظ او تا این حد مصمم بود؟ آمار به تنهایی گویای همه چیز است. اشلوتربک با 2660 دقیقه بازی، ششمین بازیکن پرکار تیم در این فصل بوده و در 29 مسابقه از 40 دیدار ممکن، از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفته است.

از 11 غیبت او، 9 مورد به دلیل مصدومیت، یک مورد به خاطر محرومیت و تنها یک بار برای استراحت بوده است. به عبارت ساده‌تر: اگر اشلوتربک آماده باشد، بازی می‌کند. او مهره‌ای بی‌جانشین در پازل تاکتیکی تیم و یک دارایی گران‌بها در بازار نقل و انتقالات است.

به زودی امضای نهایی پای این قرارداد زده خواهد شد و دورتموند یک بار دیگر فرمول طلایی خود را تکرار می‌کند: خرید ارزان، پرورش و فروش گران. این قرارداد 5 ساله به معنای ماندن قطعی او تا پایان آن نیست، بلکه تضمینی برای کنترل آینده و سودآوری حداکثری از ستاره‌ای است که در وستفالن به اوج تکامل رسیده است.

