استقلال خوزستان در چالش بزرگ؛ پنجره انتقالاتی دوباره بسته شد

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال خوزستان در فصل جاری بارها با احکام انضباطی فیفا مواجه شده و تازه‌ترین تصمیم این نهاد بین‌المللی نیز بار دیگر پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه را بست. طبق اطلاعات منتشر شده، دو حکم جدید در تاریخ‌های ۱۳ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه این باشگاه صادر شده که هر کدام محرومیتی سه‌پنجره‌ای را به همراه دارند.

این در حالی است که پیش از این نیز چند پرونده شکایت علیه استقلال خوزستان به نتیجه رسیده بود و فیفا در سه نوبت جداگانه پنجره نقل‌وانتقالاتی این تیم را مسدود کرده بود. به این ترتیب، شمار محدودیت‌های اعمال شده علیه این باشگاه در فصل جاری به پنج مورد رسیده است.

در داده‌های منتشر شده از سوی فیفا همچنین اشاره شده که پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال تهران که پیش‌تر با محرومیت دو دوره‌ای مواجه شده بود، همچنان بسته باقی مانده و هنوز مجوز فعالیت دوباره در بازار نقل‌وانتقالات را دریافت نکرده است.

انتهای پیام/