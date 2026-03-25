به گزارش ایلنا، رزاقی‌نیا در حالی در فهرست تازه امیر قلعه‌نویی قرار گرفته که روزبه چشمی، هافبک با سابقه استقلال، از جمع دعوت‌شدگان بیرون مانده است؛ تصمیمی که از نگاه کارشناسان بیشتر از آن‌که یک جابه‌جایی ساده باشد، نشان‌دهنده ارزیابی دقیق کادر فنی از نیازهای تاکتیکی تیم ملی در آستانه بازی‌های تدارکاتی است.

این بازیکن ۱۹ ساله طی فصل جاری به‌تدریج جایگاه ثابتی در استقلال پیدا کرد. او در ۲۹ مسابقه به میدان رفته و با وجود سن پایین، در ساختار بازی استقلال نقش مشخصی داشته است؛ پوشش گسترده در میانه زمین، اجرای پرس و تخریب حملات حریف از ویژگی‌هایی است که باعث شده عملکرد او در برخی هفته‌ها مورد توجه تحلیل‌گران فنی قرار بگیرد. هرچند رزاقی‌نیا در چند دیدار مرتکب اشتباهاتی شده، اما روند پیشرفتش از ابتدای فصل تاکنون ثابت و قابل اندازه‌گیری بوده است.

دعوت او به تیم ملی در شرایطی صورت گرفته که سعید عزت‌اللهی به دلیل مصدومیت این اردو را از دست داده و کادر فنی در پی ارزیابی گزینه‌های جایگزین است. رزاقی‌نیا پیش از این تنها یک‌بار در مقدماتی جام جهانی مقابل کره شمالی به میدان رفته بود؛ دیداری که هنوز عضو استقلال نبود و تجربه محدودی در سطح لیگ برتر داشت. حالا پس از یک فصل بازی مستمر، شرایط فنی متفاوتی را تجربه می‌کند و احتمال استفاده از او در دیدارهای دوستانه افزایش یافته است.

در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان نیز به پتانسیل بالای او اشاره کرده‌اند. محمد ربیعی، سرمربی کنونی تراکتور، چند ماه پیش اعلام کرده بود اگر جای قلعه‌نویی باشد، رزاقی‌نیا را به جام جهانی خواهد برد؛ اظهارنظری که از نگاه فنی، نشان‌دهنده شناخت از سبک بازی و ظرفیت توسعه این بازیکن است.

با این حال رقابت در خط میانی تیم ملی همچنان سنگین است و رزاقی‌نیا مسیر ساده‌ای برای تثبیت جایگاه در پیش ندارد. دو بازی دوستانه پیش‌روی تیم ملی مقابل نیجریه و کاستاریکا می‌تواند بستری برای آزمون عملکرد او در سطح ملی باشد. از آن‌جا که هر دو حریف ساختارهای سرعتی و فیزیکی دارند، عملکرد رزاقی‌نیا در دقایقی که ممکن است به میدان برود، می‌تواند شاخص مناسبی برای سنجش توانایی او در مواجهه با تیم‌های بین‌المللی باشد.

در شرایط فعلی، رزاقی‌نیا بیش از آن‌که یک بازیکن ثابت برای تیم ملی به حساب بیاید، به‌عنوان گزینه‌ای رو به رشد در برنامه‌های آتی دیده می‌شود. عملکرد او در اردوی جاری و فرصت‌هایی که در مسابقات دوستانه پیش رو خواهد داشت، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده حضورش در تیم ملی خواهد داشت.

