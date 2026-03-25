به گزارش ایلنا، در پی برگزاری دیدارهای هفته بیست‌وششم لیگ اکستراکلاسا لهستان، علی قلی‌زاده و لئو بنگتسون از تیم لخ پوزنان در تیم منتخب هفته این رقابت‌ها قرار گرفتند.

در دیدار روز یکشنبه لخ پوزنان برابر ترمالیکا، لئو بنگتسون هافبک چپ ۲۸ ساله این تیم طی سه دقیقه دو گل به ثمر رساند و چهارمین و پنجمین گل خود در فصل جاری لیگ را ثبت کرد. در همین مسابقه، علی قلی‌زاده نیز گل سوم لخ پوزنان را به ثمر رساند که پنجمین گل او در فصل جاری لیگ محسوب می‌شود.

با انتخاب قلی‌زاده در تیم منتخب هفته بیست‌وششم، این بازیکن برای چهارمین بار در فصل جاری در جمع ۱۱ بازیکن برتر لیگ قرار گرفت و به رکورد میکائل ایشاک، مهاجم تیمش، رسید. در مقابل، بنگتسون نخستین حضور خود در تیم منتخب هفته در فصل ۲۶-۲۰۲۵ را تجربه کرد.

در مجموع تا پایان هفته بیست‌وششم، ۹ بازیکن مختلف از لخ پوزنان در ۲۰ نوبت در تیم منتخب لیگ حضور داشته‌اند. این تیم نیز پس از این هفته به صدر جدول لیگ برتر لهستان صعود کرده است.

قلی‌زاده پیش از این در هفته‌های ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۶ در تیم منتخب لیگ قرار گرفته و در کنار ایشاک بیشترین حضور را در میان بازیکنان لخ پوزنان در این بخش داشته است. همچنین او در چند دیدار این فصل از نظر نمره فنی نیز عملکرد قابل توجهی ثبت کرده و در بازی‌هایی مقابل راکوف، کورونا و پیاست از بازیکنان برتر تیمش بوده است.

