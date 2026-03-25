براهیم دیاز به مهره کلیدی رئال مادرید تبدیل شده است

به گزارش ایلنا، براهیم دیاز این روزها در بهترین فرم خود قرار دارد و به عنوان بازیکنی ثابت در تیم رئال مادرید، به نقشی تاثیرگذار در موفقیت‌های اخیر تیم تبدیل شده است.

این بازیکن اهل مالاگا توانسته جایگاه خود را پس از دوره‌ای پرچالش بازپس بگیرد و در پنج دیدار متوالی که از ابتدا در زمین حضور داشته، تیم را به پیروزی هدایت کند.

دیاز که در دیدار حساس مقابل اتلتیکو مادرید نیز به یک عامل تعیین‌کننده تبدیل شد، با ایجاد پنالتی سرنوشت‌ساز و بیشترین فعالیت در محوطه جریمه رقبا، عملکردی چشمگیر به نمایش گذاشت. آلوارو آربلوا در رختکن از او به عنوان نمادی از پشتکار و ثبات یاد می‌کند.

با وجود فشار روانی ناشی از اشتباه پنالتی در جام ملت‌های آفریقا، دیاز با حمایت مربی خود توانست دوباره اعتماد به نفس خود را بازیابد و حالا در غیاب ستاره‌هایی مانند کیلیان امباپه و جود بلینگام، به یکی از ارکان حیاتی ترکیب رئال بدل شده است.

او امسال در همکاری نزدیک با وینیسیوس جونیور توانسته چندین پاس گل کلیدی بدهد و چند پنالتی مهم برای تیم به دست آورد تا نه‌ تنها در لیگ اسپانیا بلکه در لیگ قهرمانان اروپا نیز به عنوان بازیکنی تاثیرگذار شناخته شود.

هم‌اکنون دیاز در اردوی تیم ملی مراکش آماده است تا در دیدار دوستانه مقابل اکوادور در ورزشگاه متروپولیتانو نقش‌آفرینی کند و ادامه روند موفقیت‌های خود را جشن بگیرد؛ روندی که می‌تواند مقدمه‌ای برای فصول درخشان‌تر در لباس رئال مادرید باشد.

انتهای پیام/