اقدام فرهنگی باشگاه آلومینیوم اراک برای گرامیداشت یاد شهدا
باشگاه آلومینیوم اراک طی روزهای اخیر با برپایی ایستگاهی برای خدمترسانی و پذیرایی از شهروندان، برنامهای مردمی را در شهر برگزار کرده و اعلام کرده این فعالیت در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، فراتر از هیاهوی رقابتهای ورزشی، ایفای نقش در حوزههای اجتماعی و فرهنگی همواره یکی از رسالتهای ارزشمند باشگاههای فوتبال به شمار میرود. در همین راستا، باشگاه آلومینیوم اراک با یک ابتکار عمل قابل تحسین، پیوند زیبایی میان ورزش و سنتهای حسنه برقرار کرده است.
پیرو برنامهریزیهای «ستاد یاد گلهای میناب و فوتبال کنار ایران» در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، این باشگاه از تاریخ 25 اسفندماه 1404، خیمه خدمترسانی و موکب فرهنگی خود را در شهر اراک برپا کرده است.
این پایگاه مردمی که در پیادهراه سردار شهید پاکپور (میدان شهدای اراک) مستقر شده، در شبهای پایانی ماه مبارک رمضان به کانون گرمی برای میزبانی از روزهداران استان مرکزی تبدیل شده است.
هدف اصلی از شکلگیری این فضای معنوی، ادای احترام و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و مدافعان میهن عنوان شده است و با توزیع بستههای افطاری میان شهروندان همراه میشود.
اما نکته متمایزکننده این حرکت فرهنگی، نگاه ویژه به نسل آیندهساز است. خادمان این موکب تنها به پذیرایی از بزرگسالان اکتفا نکردهاند؛ بلکه با راهاندازی غرفههای اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، فضایی پویا برای آموزش و سرگرمی این رده سنی در شبهای پرتردد خیابانهای اراک فراهم آوردهاند.
اکنون با استقبال چشمگیر اهالی شهر، این پویش اجتماعی باشگاه آلومینیوم با قدرت به کار خود ادامه میدهد و وارد 10مین روز متوالی از خدمترسانی بیوقفه خود شده است.