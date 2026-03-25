تمجید کنده از پدیده جوان بارسلونا

به گزارش ایلنا، شاهدان عینی در اردوگاه بارسلونا هنوز هم از تماشای تکامل معجزه‌آسای جواهر جدید لاماسیا حیرت‌زده‌اند. در خط دفاعی آبی‌واناری‌ها، ژول کنده یکی از همان بازیکنانی است که نمی‌تواند شگفتی خود را از پختگی و ثبات یک پدیده 18 ساله پنهان کند؛ بازیکنی که در همین ابتدای مسیر، جایگاهش را در میان غول‌های فوتبال دنیا محکم کرده و کیفیتی فراتر از سن و سالش به نمایش می‌گذارد.

این مدافع 27 ساله فرانسوی بر این باور است که افکار عمومی و هواداران فوتبال هنوز عظمت واقعی و تاریخی استعدادی که در حال تماشای آن هستند را به درستی هضم نکرده‌اند. کنده که اخیراً در یک گفتگوی زنده در پلتفرم توییچ (شبکه ESN Media) حاضر شده بود، با نگاهی تحسین‌آمیز پرده از نبوغ هم‌تیمی جوانش برداشت.

او در قالب جملاتی صریح و تامل‌برانگیز در این باره گفت: «این سطح از توانمندی واقعاً بهت‌آور و حیرت‌انگیز است. شک دارم که مردم به طور کامل درک کنند که او تا چه حد مهیب و قدرتمند ظاهر شده است.

کارهایی که او تا همین الان در این سن انجام داده، به ویژه فتح جام ملت‌های اروپا در سن 16 سالگی آن هم به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی مسابقات، دستاوردی است که به هیچ وجه نباید ساده انگاشته شود.»

انتهای پیام/