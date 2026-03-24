حسینزاده: نسبت به لباس ملی وظیفه داریم
مهاجم ملیپوش تراکتور ابراز امیدواری کرد بتوانند نمایش خوبی در دو مسابقه تدارکاتی تیم ملی داشته باشند.
به گزارش ایلنا، امیرحسین حسینزاده که در فصل جاری لیگ برتر 11 گل به ثمر رسانده و 4 پاس گل داده و آمار دو گل و یک پاس گل هم در لیگ نخبگان آسیا ثبت کرده، حالا به دنبال ادامه درخشش در اردوی تیم ملی ایران و دو بازی تدارکاتی مقابل نیجریه و کاستاریکا در ترکیه است.
حسینزاده عصر امروز در حاشیه دومین جلسه تمرینی تیم ملی در اردوی ترکیه، در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک سال جدید عنوان کرد: امیدوارم هرچه سریعتر آرامش به کشورم برگردد و مردم ایران در شرایط عادی قرار بگیرند تا دوباره مثل قبل زندگی کنند. از مردم عزیز ایران میخواهم مواظب خود و خانوادههایشان باشند.
او ادامه داد: پس از حدود سه ماه دوری، دوباره در تیم ملی دور هم جمع شدیم و خیلی خوشحالم که بازیکنان را در اردو دیدم. ما یک وظیفه نسبت به این لباس و تیم ملی داریم که باید به نحو احسن انجام بدهیم.
آقای گل لیگ برتر در خصوص دو مسابقه تدارکاتی تیم ملی در ترکیه ابراز کرد: تمام تمرکزمان را روی این دو بازی گذاشتیم تا عملکرد خوبی ارائه بدهیم و بتوانیم خواستههای کادر فنی را اجرا کنیم.
حسینزاده اضافه کرد: متاسفانه پس از تعطیلی لیگ، تمرینات گروهی نداشتم ولی تا جایی که امکان داشت، بهصورت انفرادی کارم را انجام دادم، اما امیدوارم همه بچهها به سلامت این اردو را پشت سر بگذارند و دوباره به کنار خانوادههایشان برگردند.