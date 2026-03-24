از فیفا به خاطر قیمت بلیت جام جهانی شکایت شد
اتحادیههای مصرفکنندگان و کانونهای هواداری در اروپا با ارسال شکایتی تند و تیز به کمیسیون اروپا، فیفا را به سوءاستفاده از موقعیت انحصاری خود متهم کردند.
به گزارش ایلنا، در حالی که تب و تاب جام جهانی ۲۰۲۶ هر روز بیشتر میشود، انتشار خبری از سوی نشریه پولیتیکو شوک بزرگی به بدنه مدیریتی فوتبال جهان وارد کرد. گروههای حمایت از مصرفکنندگان اروپایی (Euroconsumers) و اتحادیه هواداران فوتبال اروپا (FSE) با تنظیم شکایتی رسمی خطاب به کمیسیون اروپا، فیفا را به دلیل قیمتگذاری سرسامآور بلیطهای جام جهانی و ایجاد فضای ناعادلانه در بازار، به شدت زیر سوال بردهاند.
در متن این شکایت آمده است که فیفا با در اختیار داشتن کنترل مطلق بر چرخه فروش بلیط، عملا از قدرت خود سوءاستفاده کرده و قیمتهایی فراتر از توان مالی قشر متوسط جامعه تعیین نموده است. معترضان معتقدند این اقدام نقض صریح ماده ۱۰۲ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا است که هرگونه سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار را ممنوع میکند. عدم شفافیت در تخصیص صندلیها، استفاده از سیستم قیمتگذاری پویا (که با افزایش تقاضا قیمت را بالا میبرد) و ایجاد قحطی مصنوعی در عرضه بلیطهای ارزانقیمت، از جمله اتهامات سنگینی است که علیه نهاد تحت امر جانی اینفانتینو مطرح شده است.
نکته تکاندهنده در گزارش «یوروکانسومرز» و «FSE»، قیمت بلیطهای بازی فینال است. گفته میشود قیمت برخی از این بلیطها از مرز ۴ هزار دلار فراتر رفته و حضور در ورزشگاه را برای اکثریت هواداران به یک رویای دستنیافتنی تبدیل کرده است. علاوه بر این، هزینههای اضافی مثل کارمزدهای کلان بازفروش و استفاده از ابزارهای بازاریابی فریبنده که خریداران را به خرید شتابزده ترغیب میکند، خشم این نهادهای نظارتی را برانگیخته است. این سازمانها از کمیسیون اروپا درخواست کردهاند با اتخاذ تدابیر فوری، محدودیتهایی برای قیمتها وضع کرده و فیفا را به شفافیت کامل در فروش وادار کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۲۱ خرداد آغاز و تا ۲۸ تیر ادامه خواهد داشت، برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود. باید دید آیا فشار نهادهای اروپایی میتواند سد قیمتی فیفا را بشکند یا این جام جهانی به تجملیترین دوره تاریخ تبدیل خواهد شد.