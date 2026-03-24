بازگشت قایدی به تیم ملی

به گزارش ایلنا، مهدی قایدی، وینگر سرعتی تیم ملی فوتبال ایران، پس از پشت سر گذاشتن ماه‌هایی دشوار به دلیل مصدومیت‌های متوالی، بار دیگر به اردوی تیم ملی بازگشته است. کادر فنی تیم ملی در تلاش است تنوع بیشتری به خط حمله بدهد و قایدی نیز این فرصت را دارد تا دوباره توانایی‌های خود را نشان دهد.

او آخرین فیفادی مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل قطر و کره شمالی را به دلیل مصدومیت از دست داد و در ادامه تورنمنت کافا را نیز از دست داد. شرایط برای این بازیکن زمانی سخت‌تر شد که پس از انتقال به النصر، تنها ۱۷ دقیقه در دیدار برابر الجزیره بازی کرد و دوباره با مصدومیت مواجه شد.

در نتیجه این اتفاقات، قایدی علاوه بر چند بازی باشگاهی، دو فیفادی تیم ملی را هم از دست داد؛ جایی که ایران مقابل روسیه، تانزانیا، کیپ‌ورد و ازبکستان به میدان رفت. آخرین حضور او در ترکیب تیم ملی به دیدار مقابل ازبکستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در پنجم فروردین ۱۴۰۴ برمی‌گردد.

با این حال، قایدی در فصل جاری برای النصر در ۱۸ مسابقه به میدان رفته و آمار ۶ گل و ۳ پاس گل را ثبت کرده است. حالا او در آستانه دیدارهای دوستانه برابر نیجریه و کاستاریکا فرصت دارد دوباره خود را به کادر فنی تیم ملی ثابت کند و برای حضور در ترکیب اصلی تلاش کند.

انتهای پیام/