ادعای یک نشریه
شکایت نهادهای اروپایی به فیفا از قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶
چندین گروه اروپایی مدافع حقوق مصرفکنندگان با ثبت شکایتی در کمیسیون اروپا، از فیفا به دلیل نحوه قیمتگذاری و فروش بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ انتقاد کردند.
به گزارش ایلنا، جام جهانی همیشه مظهر هیجان و شور فوتبالی است، اما این بار، سایه سنگین بلیتهای نجومی کام هواداران را تلخ کرده است! در متن شکایتی بیسابقه که اخیراً علیه فیفا تنظیم شده، این نهاد قدرتمند متهم است که با در دست داشتن انحصار مطلق فروش بلیتها، قیمتهای سرسامآور و شرایط بهشدت غیرشفافی را به عاشقان فوتبال تحمیل کرده است.
این اقدام جنجالی، مستقیماً میتواند ناقض ماده 102 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا باشد؛ قانونی سفتوسخت که سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار را به شدت ممنوع میکند.
سازمانهای شاکی دست روی نقاط حساسی گذاشتهاند و پرده از چندین تخلف احتمالی و نگرانکننده برداشتهاند. از عدم شفافیت عجیب در توزیع صندلیها گرفته تا استفاده از سیستمهای بیرحمانه «قیمتگذاری پویا» و حتی ایجاد یک کمبود مصنوعی و زیرکانه برای بلیتهای ارزانقیمت.
اوج این ماجرا آنجاست که طبق دادههای این دو نهاد، قیمت بلیت مسابقه فینال از مرز باورنکردنی 4000 دلار فراتر رفته است؛ رقمی نجومی که رویای تماشای حساسترین بازی سال را برای اکثر هواداران واقعی فوتبال عملاً به یک ماموریت غیرممکن تبدیل میکند.
نشریه معتبر پولیتیکو نیز به ابعاد تاریکتری از این ماجرا پرداخته و به هزینههای تحمیلی اضافی مانند کارمزدهای سنگین فروش مجدد و استفاده از ترفندهای بازاریابی روانی اشاره کرده است؛ ترفندهایی که کاربران را با ایجاد استرس و فشار، به خریدهای عجولانه و گرانتر ترغیب میکنند.
حالا این سازمانهای مدافع حقوق مصرفکننده، با جدیت تمام از کمیسیون اروپا خواستهاند تا با ورود فوری به این پرونده، اقداماتی قاطع همچون تعیین سقف قیمتی و الزام به شفافیت کامل در روند فروش را اجرایی کند تا دست دلالان و سیاستهای سودجویانه کوتاه شود.
همه این جنجالها در شرایطی به اوج خود رسیده که تب و تاب بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان روز به روز بیشتر میشود. این دوره از جام جهانی که سوت آغاز آن در 11 ژوئن به صدا درمیآید و در 19 جولای به ایستگاه پایانی میرسد، قرار است یک رویداد تاریخی و متمایز باشد.
برای نخستین بار در تاریخ، 48 تیم در این فستیوال بزرگ رقابت خواهند کرد و تنور مسابقات در 3 کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک به شدت داغ خواهد شد؛ تورنمنت بینظیری که هواداران در سراسر جهان امیدوارند حضور در آن، به جای یک حسرت بزرگ، یک رویای دستیافتنی باقی بماند.