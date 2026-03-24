مصیبت بزرگ برای کاستاریکا؛
ستاره جوان خط دفاع مقابل ایران غایب شد
مدافع آیندهدار کاستاریکا، در آستانه دیدارهای تدارکاتی با اردن و ایران دچار پارگی کامل رباط صلیبی شد و ماهها از میادین دور میماند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کاستاریکا که برای فیفادی فروردین و دو دیدار تدارکاتی در ترکیه مقابل اردن و ایران آماده میشود، ضربه بزرگی را تجربه کرد. فرناندو باتیستا، سرمربی این تیم، در آستانه آغاز اردو یکی از مهمترین مهرههای جوان خود را از دست داد.
سانتیاگو فاندرپوتن، مدافع ۲۱ ساله آلاخولنسه، در جریان بازی مقابل هردیانو پس از برخورد شدید با تابلوی تبلیغاتی کنار زمین مصدوم شد و در دقیقه ۳۶ با برانکارد زمین را ترک کرد. بررسیهای پزشکی نشان داد که او دچار پارگی کامل رباط صلیبی زانوی راست شده و دستکم ۹ ماه قادر به بازی نخواهد بود.
این دومین پارگی رباط صلیبی برای این بازیکن آیندهدار است؛ او سال ۲۰۲۳ نیز زمانی که بهصورت قرضی در رئال بتیس بازی میکرد، رباط صلیبی پای چپش را از دست داده بود و مدتی قبل نیز جراحی منیسک انجام داده بود. فاندرپوتن که خود را برای رویارویی با مهاجمان تیم ملی ایران آماده میکرد، حالا دوباره با مصدومیتی طولانیمدت روبهرو شده است.
کاستاریکا که برنامهریزی جدی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ دارد، در دیدار مقابل ایران یکی از مهرههای فیزیکی و امیدهای اصلی باتیستا برای جوانسازی خط دفاعی را در اختیار نخواهد داشت.