ستاره استقلال امیدوار به صعود آلبانی به جام جهانی

به گزارش ایلنا، در حالی که فیفادی فروردین از راه می‌رسد و حساس‌ترین مقطع تاریخ فوتبال آلبانی آغاز می‌شود، نگاه‌ها به یاسر آسانی، ستاره آماده استقلال، دوخته شده است. آسانی که با درخشش خیره‌کننده خود در ترکیب آبی‌پوشان، به یکی از آماده‌ترین بازیکنان تیم ملی کشورش تبدیل شده، اکنون رویای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ را دنبال می‌کند. او که یکی از بهترین خریدهای استقلال بود، با گل‌ها و پاس‌گل‌هایش نقش کلیدی در نتایج این تیم ایفا کرد و اکنون به‌عنوان یکی از مهره‌های مهم تیم ملی آلبانی، در آستانه تاریخی‌سازی برای فوتبال کشورش قرار دارد.

تیم ملی آلبانی تحت هدایت سیلوینیو، در شرایطی وارد مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی شده که فرصتی بی‌سابقه برای رسیدن به این تورنمنت بزرگ را پیش روی خود می‌بیند. پس از کسب رتبه دوم در گروه مقدماتی، بالاتر از تیم‌هایی چون صربستان و تنها پایین‌تر از انگلیس، اکنون باید در مرحله نیمه‌نهایی پلی‌آف به مصاف لهستان برود. در صورت پیروزی در این دیدار، یکی از دو تیم سوئد یا اوکراین در فینال پلی‌آف انتظار آنها را می‌کشد؛ مسیری دشوار اما هیجان‌انگیز که می‌تواند به نخستین صعود تاریخ آلبانی به جام جهانی منجر شود.

آسانی، به عنوان دومین گلزن برتر کشورش، یکی از امیدهای اصلی آلبانی برای رسیدن به این هدف بزرگ محسوب می‌شود. او در اوج آمادگی قرار دارد و انتظار می‌رود نقش تعیین‌کننده‌ای در بازی‌های سرنوشت‌ساز پیش رو ایفا کند. گفتنی است که پس از توقف لیگ برتر ایران به دلیل مسائل پیش آمده، آسانی برای حفظ آمادگی خود مدتی را در کنار تیم پارتیزان تمرین کرد تا از شرایط مسابقه دور نماند.

در کنار تمرکز کامل بر وظایف ملی، آینده باشگاهی آسانی نیز به یکی از سوژه‌های داغ تبدیل شده است. رسانه‌های کره‌ای از احتمال بازگشت او به لیگ این کشور، جایی که پیش از حضور در استقلال بازی می‌کرد، خبر داده‌اند. با این حال، باشگاه استقلال به هیچ وجه تمایلی به از دست دادن تاثیرگذارترین بازیکن خود ندارد و تلاش برای حفظ او ادامه دارد.

اکنون همه چیز برای یاسر آسانی به چند بازی حساس پیش‌رو گره خورده است. او با درخشش در این پلی‌آف می‌تواند نام خود را در تاریخ فوتبال آلبانی جاودانه کند و این کشور را برای اولین بار به جام جهانی برساند.

