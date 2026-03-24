مدافع جوان کاستاریکا بازی با ایران را از دست داد
سانتیاگو فاندرپوتن، مدافع آیندهدار تیم ملی کاستاریکا، به دلیل پارگی رباط صلیبی، علاوه بر بازی دوستانه مقابل اردن، دیدار این تیم برابر ایران را نیز از دست داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی کاستاریکا در فیفادی فروردینماه قرار است در ترکیه دو دیدار تدارکاتی مقابل اردن و ایران برگزار کند، اما درست در آستانه این اردو، فرناندو باتیستا با یک خبر تلخ روبهرو شد؛ خبری که برنامههای او برای خط دفاعی را به شدت متاثر کرد.
سانتیاگو فاندرپوتن، مدافع ۲۱ ساله و آیندهدار آلاخولنسه، در جریان دیدار برابر هردیانو دچار مصدومیتی سنگین شد. این بازیکن در دقیقه ۳۶ مسابقه پس از برخورد شدید با تابلوی تبلیغاتی کنار زمین، با درد فراوان و توسط برانکارد از زمین خارج شد؛ صحنهای که از همان لحظه نگرانی کادر فنی و هواداران را برانگیخت.
پس از انجام معاینات پزشکی، مشخص شد فاندرپوتن دچار پارگی کامل رباط صلیبی زانوی راست شده و باید حداقل ۹ ماه از میادین دور بماند.
تلخی ماجرا برای این مدافع جوان زمانی بیشتر میشود که بدانیم او پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳ و در دوران حضور قرضیاش در رئال بتیس اسپانیا، پارگی رباط صلیبی زانوی چپ را تجربه کرده بود.
او مدتی قبل تحت عمل جراحی مینسک قرار گرفته بود و حالا بار دیگر باید با یک مصدومیت طولانیمدت کنار بیاید؛ آن هم درست زمانی که خود را برای حضور در اردوی تیم ملی و تقابل با مهاجمان ایران آماده میکرد.
کاستاریکا که مسیر آمادهسازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ را دنبال میکند، حالا در دیدار مقابل ایران یکی از مهرههای جوان، فیزیکی و تأثیرگذار خط دفاعیاش را در اختیار نخواهد داشت. فاندرپوتن سابقه بازی مقابل تیم ملی آمریکا در رقابتهای انتخابی گلدکاپ را در کارنامه دارد و یکی از گزینههای اصلی باتیستا برای جوانسازی ساختار دفاعی تیم محسوب میشد
غیبت این مدافع ۲۱ ساله، بدون تردید چالشی جدی برای کادر فنی کاستاریکا در فیفادی پیشرو خواهد بود؛ چالشی که میتواند معادلات دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی ایران را هم تحت تأثیر قرار دهد.