مدافع تراکتور به جمع داوطلبان هلالاحمر پیوست
مدافع تیم فوتبال تراکتور با دریافت عضویت در جمعیت هلالاحمر، به جمع داوطلبان این نهاد امدادی اضافه شد.
به گزارش ایلنا، در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به همدلی و اتحاد نیاز دارد، ستارههای فوتبال بار دیگر ثابت کردند که پهلوانی و ارزشهای انسانی، فراتر از رقابتهای مستطیل سبز است.
فرشاد فرجی، بازیکن شناختهشده و متعصب تیم فوتبال تراکتور، در یک اقدام ارزشمند و تحسینبرانگیز، شخصاً در پایگاه هلال احمر شهر قائمشهر حضور یافت تا آمادگی کامل خود را برای امدادرسانی و کمک به هموطنان آسیبدیده اعلام کند.
این حضور گرم و بیتکلف فرجی در جمع نیروهای زحمتکش هلال احمر، فراتر از یک خبر ساده بود و بازتاب بسیار مثبتی در میان مردم و هواداران فوتبال داشت. او با این حرکت نشان داد که دغدغههای اجتماعی و ایستادن در کنار هموطنان در روزهای سخت، برایش اهمیتی ویژه دارد.
ورود چهرههای مطرح ورزشی به چنین عرصههایی، نه تنها باعث دلگرمی و قوت قلب آسیبدیدگان و نیروهای امدادی میشود، بلکه میتواند موجی زیبا از همبستگی و کمکهای مردمی را در جامعه به راه بیندازد؛ اتفاقی الهامبخش که یادآوری میکند قهرمانان واقعی، در روزهای دشوار شانه به شانه مردم قدم برمیدارند.