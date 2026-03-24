فرصت تازه برای شهریار در اردوی تیم ملی
شهریار مغانلو که در لیست ۳۵ نفره تیم ملی برای اردوی ترکیه حضور دارد، امیدوار است با تداوم گلزنی در لیگ امارات و اعتماد امیر قلعهنویی جایگاه خود را در جمع مهاجمان تیم ملی تثبیت کند.
به گزارش ایلنا، در فهرست ۳۵ نفره تیم ملی ایران برای اردوی آمادهسازی در ترکیه، نام شهریار مغانلو نیز به چشم میخورد؛ مهاجمی که برای حضور در لیست نهایی کار آسانی پیش رو ندارد. با وجود حضور مهاجمانی مانند مهدی طارمی، امیرحسین حسینزاده، علی علیپور و دیگر گزینههای آماده، رقابت در خط حمله تیم ملی بسیار فشرده خواهد بود، اما مغانلو امیدوار است بتواند جایگاه خود را حفظ کند.
اعتماد امیر قلعهنویی به این مهاجم از زمان حضور او روی نیمکت تیم ملی شکل گرفته و مغانلو از همان مقطع به طور مستمر در اردوها دعوت شده است. البته حضور او در اردوی جدید تنها به این اعتماد مربوط نمیشود؛ چرا که مهاجم ایرانی اتحاد کلبا پس از تغییرات در کادر فنی این تیم شرایط بهتری پیدا کرده و توانسته تعداد گلهای خود در لیگ برتر امارات را به ۸ گل برساند؛ آماری که احتمال دو رقمی شدن آن در ادامه فصل نیز دور از انتظار نیست.
با توجه به این روند، ادامه حضور مغانلو در فوتبال امارات نیز قابل پیشبینی به نظر میرسد. او مهاجمی است که در تاکتیکهایی مبتنی بر ارسال از جناحین و استفاده از توپهای بلند میتواند گزینهای موثر برای تیم ملی باشد.
مغانلو که سابقه دو بار آقای گلی در لیگ برتر ایران را در کارنامه دارد، حالا به دنبال افزایش تعداد بازیهای ملی و همچنین بالا بردن آمار دو گل ملی خود است. اردوی ترکیه میتواند آغاز فرصت تازهای برای این مهاجم باشد؛ فرصتی که البته با رقابت سنگین میان مهاجمان تیم ملی همراه است.
در این میان، غیبت سردار آزمون شاید برای مغانلو یک فرصت مهم محسوب شود تا شانس بیشتری برای جلب نظر کادر فنی داشته باشد. در نهایت اما این رقابت فشرده در خط حمله میتواند به سود تیم ملی تمام شود؛ چرا که دست کادر فنی برای انتخاب بازیکنان در شرایطی کاملاً باز قرار دارد.